French News: “La politique de lobbying au sens des propriétaires est enfin terminée!”

Source: DGB – Exécutif fédéral 13.05.2019Le lobbying pour les propriétaires, c’est enfin fini! “La ministre fédérale de la Justice, Katarina Barley (SPD), veut resserrer encore le frein à la location. Stefan Körzell, membre du conseil d’administration de DGB, a déclaré: «La loi prévoit également des amendes que les propriétaires doivent payer en cas d’infraction.

Le ministre fédéral de la Justice, Stefan Körzell, membre du conseil d’administration du DGB, a déclaré: “Il est bon et correct de resserrer le frein du prix de location. La loi prévoit également des amendes que les propriétaires doivent payer en cas d’infraction. L’Union ne doit plus bloquer ici et mettre fin à sa politique de lobbying en tant que propriétaires, mais les gouvernements fédéral et régionaux doivent également investir beaucoup plus d’argent dans la construction de logements sociaux assortis de prix. Au lieu de 1,5 milliard de dollars par an du gouvernement fédéral, il faudrait six milliards par an pour construire 100 000 nouveaux logements sociaux. Parce que dans les prochaines années, environ 50 000 appartements tomberont hors du lien social – cela doit être compensé. “

