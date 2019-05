French News: La rémunération minimale des apprentis est une étape importante

La rémunération minimale des stagiaires est une étape importanteDe la présidente du GB, Reiner Hoffmann, commente la proposition d’allocation de formation minimale: “La rémunération minimale des stagiaires est une étape importante pour rendre la formation professionnelle plus attrayante. On ne peut pas vanter la valeur de la formation professionnelle dans les discours du dimanche, puis en semaine, les jeunes qui paient des taxes de dumping payent. Par conséquent, la proposition actuelle présente des avantages considérables par rapport aux plans initiaux de la ministre de l’Éducation, Anja Karliczek: au lieu de rester à 504 euros, le salaire minimum est maintenant augmenté progressivement à 620 (première année de formation) à 868 euros (4. Année de formation). La rémunération minimale n’est plus liée au BAföG étudiant, mais à la moyenne des indemnités de formation. Une autre nouveauté du projet de loi est que l’allocation de formation minimale est automatiquement ajustée chaque année en fonction des valeurs moyennes. Ce sont des points importants qui profiteront à de nombreux stagiaires.Il est important de noter que la rémunération minimale des stagiaires n’est que la ligne d’arrêt la plus basse. Si l’allocation collective de formation est de 1000 euros, les entreprises non collectives doivent également payer au moins 800 euros. Cette limite de pertinence, qui a été jusqu’ici établie par la jurisprudence, a également été incorporée à la loi. Il doit s’appliquer sans exception. Nous prévoyons une transition progressive jusqu’en 2024, dans laquelle une convention collective peut s’écarter de l’allocation de formation minimale. “

suggérer

Vers le haut

MIL OSI