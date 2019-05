French News: La superficie cultivée pour le colza est en baisse de 28% en 2019

Culture de cultures importantes en Allemagne 1 Cultures sélectionnées monté flächen2018 2 Semis en avril 2019 pour la campagne 2019 changement Surface sur 1 000 hectares en% 1 Sans-ville États. 2 Bodennutzungshaupterhebung 2018e cultures d’hiver Le blé d’hiver (y compris l’épeautre et engrain) 2 891,6 3 036,9 5.0 Rye et méteil 522,3 636,0 21.8 Bigg 1 215,5 1 362,8 12.1 triticale 357,5 378,3 5.8 Céréales d’été (blé d’été, orge de printemps, avoine) 698,7 545,2 -22,0 Maïs-grain / maïs mûr (y compris le mélange maïs-épi) 410,9 440,2 7.1 Silo maïs / maïs vert, y compris la farine de cornichons 2 194,6 2 301,5 4.9 colza d’hiver 1 223,5 886,7 -27,5 pommes de terre 252,2 260,4 3.3 la betterave à sucre 413,9 437,2 5.6 Pois pour l’extraction des grains 70,7 74,4 5.2

En plus des céréales, la culture du maïs en silo dans les cultures joue un rôle majeur en Allemagne. Pour cette culture, une superficie de 2,3 millions d’hectares a été utilisée. Cela représente un peu moins de 5%, soit près de 107 000 hectares de plus que 2018.

Avec une part de 51% de la superficie totale en céréales, le blé d’hiver reste la plus grande culture en Allemagne. Par rapport à l’année précédente, la superficie a augmenté de 5% pour atteindre 3,04 millions d’hectares. La culture de l’orge d’hiver augmente de 12% à 1,36 million d’hectares. Les semis de seigle et de céréales d’hiver augmentent de près de 22% pour atteindre 636 000 hectares. Pour la culture du triticale (croisement blé-seigle), une surface de culture de 378 300 hectares a été utilisée (+ 6%).