French News: Le conseil consultatif de la statistique réélit Thomas Bauer à la présidence

BERLIN / WIESBADEN – Le conseil consultatif de la statistique, comité consultatif de l’Office fédéral de la statistique (Destatis), a élu pour la deuxième fois professeur le professeur Thomas K. Bauer, vice-président de l’Institut de recherche économique Leibniz (RWI) à Essen. Thomas Herkner de l’association fédérale BDEW de l’industrie de l’énergie et de l’eau a été élu vice-président. Solveigh Jäger de la Fédération des industries allemandes (BDI) a pris sa retraite après deux ans à la vice-présidence. Le conseil consultatif des statistiques a pour tâche de conseiller l’Office fédéral de la statistique sur des questions statistiques et de représenter les intérêts des utilisateurs des statistiques fédérales.

Le professeur Bauer a été nommé au conseil consultatif de la statistique en 2005 en tant que représentant des instituts de recherche économique. Cet organe a élu Bauer pour la première fois le 10 mai 2017 avec Bauer. Jusque-là, cet office était légalement transféré au président de l’Office fédéral de la statistique.

Bauer est titulaire de la chaire de recherche économique empirique à l’Université de la Ruhr à Bochum depuis 2003. Il est vice-président de RWI depuis 2009. En 2011, il a été nommé au Conseil allemand des conseils consultatifs allemands sur l’intégration et la migration (SVR), dont il est président depuis septembre 2016. Il est également membre du Conseil des données sociales et économiques (RatSWD). Bauer est membre du conseil consultatif pour la participation et l’intégration du gouvernement de la Rhénanie du Nord-Westphalie depuis 2018.

Thomas Herkner est membre du conseil consultatif de la statistique depuis 1992. Au cours des 27 dernières années, Herkner a fourni un soutien technique pour la préparation et la modification de la loi sur la statistique de l’énergie.

Herkner est un économiste diplômé et, depuis 2008, de l’association fédérale BDEW pour la gestion de l’énergie et de l’eau à Berlin, principale association pour l’énergie et l’eau. Il travaille actuellement dans le domaine de la stratégie et de la politique. Auparavant, Herkner était responsable des statistiques et du traitement de l’information auprès de l’association fédérale de l’industrie allemande du gaz et de l’eau (BGW) et de l’Arbeitsgemeinschaft Energie und Wasser à Bonn et à Berlin.

La 66e réunion annuelle du conseil consultatif de la statistique, qui s’est tenue à Berlin le 9 mai 2019, était axée sur les approches novatrices en matière de statistique officielle dans le contexte de la transformation numérique. Avec une stratégie numérique, l’Office fédéral de la statistique s’est doté d’un ensemble stratégique pour les mesures de numérisation. La mise en œuvre du recensement de 2021 et la planification du futur recensement intégré ont également été au cœur des débats de la 66e réunion annuelle. Le recensement est actuellement le plus grand projet de statistiques officielles et collecte des données sur la population, les bâtiments et le logement.

Le conseil consultatif de la statistique est l’organe consultatif de l’Office fédéral de la statistique, créé conformément au § 4 de la loi fédérale sur la statistique. Les utilisateurs des statistiques fédérales sont représentés au sein de ce conseil consultatif par: les associations d’entreprises et d’employeurs, les syndicats, les associations de défense de l’agriculture, des sports, de l’environnement et de bienfaisance, les instituts de recherche en économie, la Société allemande de statistique, les universités, le Conseil des données économiques et sociales, la Conférence des ministres de l’éducation, les associations municipales , Ministères fédéraux et autorités fédérales. Les statistiques officielles sont représentées par l’Office fédéral de la statistique et les offices de statistique des Länder.

