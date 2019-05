French News: Les membres du comité d’entreprise du DAX-30 rencontrent le vice-chancelier Olaf Scholz

Source: DGB – Bundesvorstand13.05.2019Travailler l’avenir et la numérisationDAX-30 Les comités d’entreprise rencontrent le vice-chancelier Olaf ScholzComment le travail de l’avenir peut-il être conçu dans l’intérêt des employés dans la perspective de la numérisation? Les présidents des comités d’entreprise des entreprises du DAX 30 ont discuté de cette question avec la Confédération allemande des syndicats (DGB) à Berlin le 6 mai – avec le vice-chancelier et ministre fédéral des Finances Olaf Scholz et le président du DGB, Reiner Hoffmann.

Lors des réunions organisées par Arbeits und Leben NRW entre le ministre fédéral des Finances, Olaf Scholz, le président de DGB, Reiner Hoffmann, et plus de la moitié des comités d’entreprise DAX-30 à Berlin, les défis de la numérisation ont été au centre des préoccupations. Parce que les employés des entreprises constatent quotidiennement que la numérisation modifie fondamentalement le monde du travail, il est clair pour les représentants des employés que les bénéfices de la numérisation doivent être répartis équitablement. Un déploiement plus ciblé du DGBDer Le président du DGB, Reiner Hoffmann, a souligné que la formation sur le tas dans le monde numérique du travail devait être utilisée avec plus de précision qu’auparavant. Les comités d’entreprise sont les garants de cela. Vous avez l’expérience de l’endroit dans l’entreprise où les besoins en formation existent. “Il serait insensé de gaspiller ce potentiel de comités d’entreprise. Il faut donc déjà un droit d’initiative et de codétermination sûr lors de l’introduction et de la mise en œuvre de la formation en entreprise “, a déclaré Hoffmann.Solidarisches Europe:” opposez-vous au nationalisme monotone “Unis étaient les comités d’entreprise des sociétés DAX: europe. “Nous appelons tous les employés de nos entreprises à participer aux élections, contribuant ainsi à une Europe juste, sociale et solidaire. À l’échelle de l’Europe, les droits des travailleurs doivent être renforcés et, ensemble, nous devons lutter activement contre toute forme de nationalisme terne qui menace les droits des travailleurs en Europe “, a déclaré Josef Bednarski, président du comité d’entreprise du groupe Deutsche Telekom AG. ,

Table ronde des 30 sociétés présidant le comité d’entreprise DAX (BRV-DAX 30) À l’initiative des présidents des sociétés du groupe DAX-30, les présidents des comités d’entreprise DAX-30 se réunissent deux fois par an sous l’égide de la Confédération des syndicats allemands (DGB) Les réunions organisées par Arbeits und Leben DGB / VHS de Rhénanie du Nord-Westphalie constituent un échange informel sur les développements importants survenus dans chaque groupe et sur la classification des décisions stratégiques de la direction. Ensemble, les meilleures solutions sont discutées et développées dans l’intérêt des employés de tous les secteurs, et se considèrent comme un contrepoids aux contacts officiels et informels de la direction des sociétés du DAX-30. Le BRV-DAX 30 est en principe ouvert aux responsables des comités d’entreprise, des comités d’entreprise généraux et des comités d’entreprise des sociétés DAX 30.

