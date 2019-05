French News: L’ordre commercial mondial à la croisée des chemins

Source: CDU-CSU

L’Allemagne, en tant que puissant pays exportateur, s’intéresse vivement à un système économique libéral. Cependant, confronté aux tendances en matière de forclusion aux États-Unis et en Chine, le système commercial mondial est confronté à des défis majeurs. Lors d’un congrès du groupe parlementaire CDU / CSU, lundi à Berlin, des représentants de haut niveau de la politique et des entreprises ont discuté des options d’action et des solutions possibles.

“Le libre-échange est le moteur de la croissance du monde”, a déclaré Joachim Pfeiffer, porte-parole du groupe parlementaire de l’Union sur la politique économique, à l’occasion du lancement du congrès sous le slogan “L’Europe face aux tensions économiques extérieures des principales puissances économiques”. L’Allemagne, qui est l’un des principaux acteurs dans les domaines de l’importation et de l’exportation, a le plus à gagner et à perdre des changements mondiaux. Le président du groupe, Ralph Brinkhaus, a évoqué le rôle central de l’UE dans le réseau d’acteurs. Cela fait une différence en termes de puissance, qu’un pays de 80 millions d’habitants ou une union de 450 millions d’habitants agisse en tant que partenaire commercial.

Multilatéralisme sans alternative

La commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, voit l’ordre commercial international à un “carrefour”. Elle a parlé de bouleversements bouleversants. L’hégémonie occidentale est contestée, les États-Unis se retirent de la scène internationale, l’ouverture tant attendue de la Chine n’a pas eu lieu et la réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne progresse pas. Toutefois, elle ne voit aucune alternative au commerce mondial fondé sur des règles, dont tout le monde pourrait bénéficier également, a déclaré Malmström. Toutes les solutions durables qu’il faut trouver ne peuvent être fondées que sur le multilatéralisme. L’approche européenne repose sur l’état de droit et l’égalité de traitement.

Nouveau départ pour un accord commercial avec les États-Unis

Le ministre fédéral de l’Économie, Peter Altmaier, a également souligné: “Le multilatéralisme n’est pas devenu indispensable, mais reste indispensable.” Cela ressort clairement du fait que le conflit commercial américano-chinois a déjà un impact négatif sur l’économie européenne. Par conséquent, il a fait campagne pour une renonciation aux actions unilatérales. Dans le même temps, il a souligné que l’UE et l’Allemagne continuaient de s’intéresser aux bonnes relations économiques avec les États-Unis, même si elles ont défini leur rôle différemment aujourd’hui que par le passé. Malmström a regretté que l’accord commercial du TTIP, négocié depuis des années par les États-Unis et l’Union européenne, ne soit plus rien. Plus on doit essayer de négocier maintenant un accord commercial plus petit, qui se concentre sur les produits industriels.

“La route de la soie n’est pas une rue à sens unique”

La nouvelle apparition de la Chine, qui n’était plus un pays en développement, a été vivement appréciée. L’initiative d’une nouvelle route de la soie lancée par la Chine a été citée à titre indicatif. Angela Titzrath, PDG de Hamburger Hafen und Logistik AG, a appelé l’UE à jouer un rôle actif dans la construction de ce réseau d’infrastructures et à exiger avec confiance le principe de réciprocité qui remonte à Confucius. “La Route de la soie n’est pas une rue à sens unique”. Holger Bingmann, président de la Fédération du commerce de gros, du commerce extérieur et des services (BGA), voit également des opportunités dans la nouvelle Route de la soie. “Il y a des niches ici que nous pouvons remplir”. En général, il a fait campagne pour être moins sensible à ce que prévoyait la Chine.

L’OMC n’a pas servi son temps

Les réformes hésitantes de l’OMC préoccupaient tout le monde. Malmström s’est donc plaint que le principe de l’unanimité ait atteint ses limites. Elle a également critiqué les États-Unis pour avoir bloqué la reconduction de l’organe d’appel. Karl Brauner, directeur général adjoint de l’OMC, a toutefois souligné que la coopération au sein de l’organisation fonctionnait bien au niveau technique. “L’OMC dispose de plus d’un système de règlement des différends.” Elle élabore également le droit et aborde de nouveaux sujets tels que le commerce électronique.

