French News: Maintenant, est payé à TV-L

13 mai 2019 – Fin avril, les employés du centre médical universitaire Rostock Logistik GmbH ont réalisé la percée décisive: à l’avenir, ils recevront les honoraires conformément à la convention collective des Länder (TV-L). Ainsi, les quelque 300 employés sont rémunérés de la même manière que tous les employés de l’État de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale – et donc de même que les autres employés du centre médical universitaire de Rostock (UMR). Ils sont leur fille à 100%. En 2007, les employés, qui sont principalement impliqués dans les services de nettoyage, de conduite, de sécurité et de protection, ont été séparés du groupe, marqués par des conflits Depuis 2008, la filiale logistique dispose d’un comité d’entreprise. Cependant, sa coopération avec l’employeur a été maintes fois caractérisée par des conflits. D’octobre 2016 à la fin de l’année dernière, 15 décisions avaient été prises. Ce sont des procédures devant le tribunal du travail, où la négociation collective est décidée. Cela affecte souvent la relation entre l’employeur et le comité d’entreprise.

Mais avec un bon degré d’organisation et des idées astucieuses, les employés avaient déjà été en mesure de faire appliquer un paiement d’au moins 10 € par heure lors de la ronde de rémunération de 2017. Mais en 2019, la négociation collective leur en voulait plus: l’alignement sur la TV-L, selon le slogan “Bon argent pour du bon travail”. Déjà le 18 février, ils ont annoncé – avec les employés de l’UMR, dont les négociations collectives ont débutée ce jour-là – leur couleur et leur portaient des brassards rouges. Dans le même temps, ils ont également cherché des alliés en politique. En particulier, le gouvernement et le parlement de l’État ont compris qu’il était de leur devoir de promettre le financement des augmentations de salaire. Par exemple, après la deuxième ronde de négociations infructueuse, une cinquantaine de collègues se sont rendus à la conférence d’État du SPD à Warnemünde à la fin du mois de mars, sans quoi ils ne pourraient être autorisés à assister au congrès. les attirer pour les informer de leur situation. À la mi-avril, les collègues ont écrit 239 lettres individuelles aux membres du comité de tous les partis (à l’exception de l’AfD). Dans chaque cas, un collègue, un collègue a personnellement décrit la situation de l’emploi et les conditions de vie auxquelles conduit le faible salaire.

Au troisième tour, la percée a eu lieu fin avril. Maintenant, est payé à TV-L. Pour une femme de ménage la première année, cela représente 440 euros bruts par mois de plus (plus 27%). Dans le secteur des voitures, un employé comptant six années de travail versera à l’avenir un montant plus élevé de 635 euros (plus 36%), et avec quinze ans dans le service de sécurité, une somme mensuelle de 810 euros supplémentaires sera versée (plus 42%). “Déterminé et prêt à faire la grève” La détermination et la volonté crédible de faire grève des employés sont maintenant payantes et auront, espérons-le, un effet exemplaire pour les employés d’autres entreprises du secteur de la santé “, a déclaré le représentant du syndicat, Damian Putschli. Cependant, il reste encore des améliorations à apporter à d’autres dispositions de la loi TV-L, par exemple sur les allocations de congés payés et de maladie.

