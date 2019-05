French News: “NOS MARQUES. NOS HISTOIRES “: BMW Group Classic élargit son éventail d’informations avec de nouvelles newsletters.

Source: BMW Group Munich. Le groupe BMW classique étend ses activités de communication avec une nouvelle lettre d’information contenant des informations actualisées sur l’histoire des véhicules et de la marque. Sous le titre “NOS MARQUES. NOS HISTOIRES. “Les journalistes et amis du BMW Group Classic pourront désormais découvrir régulièrement de nouveaux faits intéressants concernant le monde des véhicules classiques BMW, MINI, Rolls-Royce et BMW Motorrad. La liste des sujets abordés dans le bulletin d’information envoyé en ligne va des anniversaires spéciaux aux activités actuelles du Musée BMW, en passant par les références aux communiqués de presse actuels et des histoires passionnantes tirées de plus de 100 ans d’histoire de la société, ainsi que de la scène classique diversifiée et vivante. Vous pouvez vous abonner à la newsletter sur le site Web de BMW Group Classic, qui présente de nouveaux ajouts à la collection de véhicules, ainsi que de nouvelles offres de services de BMW Group Classic et des ajouts à la gamme proposée par BMW Group Classic Shop. En outre, les destinataires de la lettre d’information BMW Group Classic recevront un aperçu des nombreux événements, salons, réunions et rassemblements de la scène mondiale des voitures classiques et classiques, rassemblant amateurs et collectionneurs de véhicules historiques pour célébrer leur passion commune et échanger leurs points de vue. La nouvelle lettre d’information complète les informations complètes proposées par BMW Group Classic sur les plates-formes en ligne et sur les réseaux sociaux avec un moyen de communication avec une approche directe du groupe cible. Outre les publications destinées aux journalistes sous le titre Tradition du club de presse du groupe BMW (www.press.bmwgroup.com/deutschland), les nouvelles du domaine de l’histoire des véhicules seront également présentées sur plusieurs autres canaux. Sur www.bmwgroup-classic.com, toutes les activités liées à l’histoire de la société sont présentées – depuis l’aperçu du développement des marques et du sport automobile, les activités des clubs BMW et MINI à la vaste gamme de services offerts par l’atelier, le magasin des pièces et le véhicule BMW. En outre, la fonctionnalité de présence sur le Web est le blog classique # heart avec des contributions intéressantes et divertissantes, riches en récits, faits et épisodes du monde des classiques. Le groupe BMW Classic entretient des contacts et des échanges avec la communauté mondiale des voitures classiques et des jeunes véhicules grâce à son profil sur Facebook (www.facebook.com/BMW.Classic/) et sur Instagram, ainsi que sur www.instagram.com/bmwclassic/. www.instagram.com/official_miniclassic/ reflète également l’enthousiasme suscité par les véhicules classiques avec des images actuelles et historiques. Et pour les fans d’images en mouvement, le BMW Group Classic publie régulièrement de nouvelles contributions sur les modèles, les événements et les personnalités sur sa propre chaîne Youtube à l’adresse www.youtube.com/user/BMWGroupClassic.

