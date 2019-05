French News: O. Starostina a participé à la cérémonie solennelle d’entrée des élèves d’une école de Naryan-Mar dans «Yarmarmia»

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a remis les bérets des jeunes aux garçons.

Olga Starostina StarostinaOlga Valentinovna, représentante du pouvoir exécutif du gouvernement du district autonome des Nenets, membre du Comité des structures fédérales, de la politique régionale, de la politique régionale, du gouvernement local et des affaires du Nord, a pris part à la cérémonie solennelle d’adhésion aux enfants et aux jeunes de toute la Russie du mouvement patriotique militaire “Yunarmiya” des élèves du lycée n ° 6 de la ville de Naria Marie et les membres du club militaire patriotique « Patriot ».

O. Starostina a pris part à la cérémonie solennelle d’entrée dans «Yarmiyu» des élèves de l’une des écoles de Naryan-Mar.

Maintenant, les jeunes hommes ont une responsabilité particulière: non seulement bien étudier, mais aussi respecter les traditions de courage, de courage et de camaraderie.

«28 écoliers ont prêté serment d’allégeance. Maintenant, ils ont une responsabilité particulière: non seulement bien étudier, mais aussi suivre les traditions de courage, de courage et d’entraide, mener une vie saine et protéger les plus faibles », a déclaré Olga Starostina. Nenets Autonomous Okrug 245 participants.

O. Starostina a participé à la cérémonie solennelle d’adhésion à «Yarmarmia» dans l’une des écoles de Naryan-Mar. Le mouvement militaro-patriotique de la jeunesse entièrement russe Yunarmiya a été créé en 2016 avec le soutien du président de la Fédération de Russie. Dans les rangs du mouvement, il y a plus de 500 mille participants.

