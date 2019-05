French News: Perspectives hebdomadaires: ça reste passionnant

Source: Boerse Frankfurt13. Mai 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Après la chute des prix la semaine dernière, il est maintenant inférieur à 12 000 points, même si le DAX s’est légèrement ouvert le matin. Lundi matin, l’indice se situe à 11 990 points. La volatilité a grimpé en flèche avec les pertes de blue chips allemandes d’un très faible 14% tel que mesuré par le VDAX-New. Pendant une courte période, l’indicateur de volatilité clé était supérieur à 20%. Le différend douanier américano-chinois reste un sujet inconfortable sur les marchés des capitaux. Suite à l’augmentation de 200 milliards de dollars des droits de douane sur les importations de marchandises chinoises vendredi dernier, Donald Trump facilite déjà l’extension éventuelle du droit de douane spécial sur toutes les importations restantes en provenance de Chine. Cela représenterait environ 300 milliards de dollars de biens. “Bien que les marchés financiers continuent de croire en un règlement du différend commercial, les récents événements ont sensiblement ralenti l’appétit des investisseurs pour le risque”, résume HSBC. Pas de solution miracle Comme pour les questions les plus critiques – y compris la protection de la propriété intellectuelle et les différents points de vue sur la politique de subvention – une solution rapide selon Chris-Oliver Schickentanz est difficilement envisageable, estime l’analyste de la Commerzbank Contre-mesures chinoises. Après cela, les négociations devraient se poursuivre. Une escalade ne conviendrait pas aux deux côtés. Trump veut être réélu l’année prochaine et la Chine est sur le point de célébrer le 70e anniversaire de la République populaire.

Une mauvaise affaire à ce jourL’horloge des marchés financiers est actuellement à Washington. Selon Ulf Krauss de Helaba, le délai de 90 jours pour l’importation de voitures en provenance de l’Union européenne a également été dépassé. Le président américain doit expliquer dans quelle mesure ils représentent une menace pour la sécurité nationale. Si le différend avec la Chine continue de s’intensifier, les États-Unis vont probablement chercher à gagner du temps pour éviter une guerre commerciale sur deux fronts. En passant, les contribuables américains vont devoir puiser dans leurs poches pour régler leurs différends tarifaires. Les économistes de l’Institut Peterson d’économie internationale (PIIE) ont estimé que le coût de chaque emploi créé par le fléau des États-Unis était d’environ 900 000 $. Cela correspond approximativement au salaire annuel 13 fois supérieur du secteur. Un redressement possible dans les deux sens Hormis les discussions tarifaires, le marché boursier allemand pourrait se stabiliser à un niveau légèrement inférieur, selon Schickentanz. Les nouvelles de la société devraient révéler un élan ininterrompu dans de nombreux groupes en raison de quelques évaluations modestes. Données commerciales et économiques importantes Mardi, le 14 mai à 9 heures. Francfort: Offre publique de Frequentis AG. Le spécialiste des systèmes de contrôle dans les centres de contrôle passe dans le Prime Standard, après la souscription du titre par la bourse de Francfort. Mercredi 15 mai à 8 heures. Allemagne: produit intérieur brut premier trimestre. L’Allemagne a pris le virage. Après avoir diminué et stagné au cours des deux derniers trimestres de l’année dernière, d’après les analystes de DekaBank, le produit intérieur brut devrait revenir à la normale de janvier à mars. L’industrie reste peut-être une plaquette de freins, mais elle avance courageusement malgré le moteur économique globalement saccadé. L’économie intérieure se développe d’autant plus fortement. Surtout, la consommation et les investissements dans la construction auraient stimulé la croissance. Selon les prévisions de DekaBank et le consensus, le produit intérieur brut devrait augmenter de 0,4% par rapport au trimestre précédent. 14.30 heure. États-Unis: ventes au détail, avril. Selon les analystes, les dépenses de consommation se situent à peu près au niveau du mois précédent. Le nombre nettement inférieur de voitures vendues sera probablement supérieur à celui de l’essence. En fin de compte, les observateurs du marché s’attendent à une augmentation des ventes au détail d’environ 0,3%. De: Iris Merker13. Mai 2019, © Deutsche Börse AG

MIL OSI