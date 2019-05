French News: Problèmes actuels de la création de systèmes spatiaux pour la télédétection de la Terre

Source: Espace fédéral russe

# Roskosmos # événement principal # conférence 13.05.2019 18: 22Notifs problèmes de création de systèmes spatiaux de télédétection

Le 13 mai 2019, la VNIIEM Corporation, avec le soutien de la société d’État Roscosmos, a organisé la septième conférence scientifique et pratique internationale annuelle intitulée «Problèmes actuels de la création de systèmes de télédétection de la Terre» au centre de congrès «Izmailovo» Gamma «Delta». La conférence a réuni des représentants d’environ 250 participants de 60 entreprises du secteur des fusées et de l’espace étrangères (Allemagne, Pays-Bas, France, Angleterre, Italie et Biélorussie) et d’organismes chargés de la gestion et de l’exploitation Utilisation efficace des données spatiales pour résoudre des problèmes scientifiques et appliqués, ainsi que des représentants d’organisations (consommateurs d’informations sur l’espace) Au cours de la séance plénière, les participants ont été accueillis par le directeur du département des systèmes d’espace de navigation (GLONASS) de la société d’État Roscosmos, Oleg Kem, et le directeur général de la société VNIIEM, Leonid Makridenko . – Leonid Makridenko, Directeur général de VNIIEM Corporation JSC, a présenté des exposés présentant un intérêt particulier pour le rapport “Systèmes spatiaux et systèmes de télédétection de Terre de VNIIEM Corporation – – Directeur adjoint du département Systèmes de navigation spatiale (GLONASS) Société d’Etat “Roscosmos” Valery Zaichko avec le rapport “Les grandes orientations du développement et de l’utilisation ciblée du système de télédétection spatiale russe”; – Représentant de SSTL Ltd, Alexander da Silva Kuriye ou – «Développement et création de petits satellites chez Surrey Satellite Technology Ltd»; – Alexander Karelin, chef du département Outils spatiaux pour la télédétection de la Terre, Entreprise unitaire fédérale TsNIImash, «Composition et structure d’un ensemble d’équipements cibles pour un système de surveillance de l’espace prometteur dans un environnement hydrométéorologique et géophysique».

Les principaux travaux de la conférence ont été organisés en sections couvrant six domaines: 1) Perspectives de développement de systèmes spatiaux géostationnaires, orbites hautes et orbites basses pour la télédétection et la recherche fondamentale sur la Terre Earth4) Complexes prometteurs pour la réception d’informations et le traitement d’informations spatiales5) Utilisation l’information ERS pour le développement socio-économique de la Russie et de la recherche fondamentale de la Terre et l’espace proche de la Terre prostranstva6) engins spatiaux dispositifs d’antenne-nourriciers, l’électricité, elektroprivoda.Vsego lors de la conférence a été faite sur 90 présentations.

Lors de la conférence, les participants ont échangé leurs expériences dans le domaine de la recherche scientifique, de la création et de l’exploitation de systèmes d’observation de la Terre à partir de l’espace, ont identifié les problèmes existants dans ce domaine et exposé les moyens de les résoudre. Les conférenciers ont une nouvelle fois démontré leur haut niveau professionnel dans l’analyse des questions d’actualité dans le domaine des systèmes de télédétection de la Terre.Le comité d’organisation de la conférence exprime sa gratitude à tous les participants et invités de l’événement.

MIL OSI