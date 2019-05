French News: Qualité de l’eau en Autriche

Source: Umweltbundesamt – Agence de l’environnement autrichienne: Eaux souterraines: bonnes dans l’ensemble de l’Autriche, nécessité de mesures régionales supplémentaires La qualité des eaux souterraines est bonne dans l’ensemble de l’Autriche. Jusqu’à quatre fois par an, des échantillons sont prélevés sur le réseau régional et examinés. Actuellement, il existe des résultats sur 1 974 points de mesure des eaux souterraines et des analyses de 197 paramètres chimiques et physico-chimiques. Ceux-ci comprennent des composés azotés tels que les nitrates, des métaux tels que l’arsenic et le nickel, les hydrocarbures halogénés volatils et les pesticides. À certains endroits, les seuils fixés par l’Autriche, notamment en ce qui concerne les nitrates et les pesticides, sont dépassés dans les régions agricoles à utilisation intensive du nord, de l’est et du sud-est. Dans quelques zones, le bon état chimique des eaux souterraines n’est pas atteint en raison de la survenue d’excès. En termes de nitrate, environ 10% des points de mesure et environ 6% sont en danger de déséthylsisopropylatrazine, un produit de dégradation d’un pesticide. Une manipulation soigneuse des polluants et des composés de l’eau est importante pour réduire le stress. Les mesures pour la réduction des entrées sont z. B. à propos du «programme d’action sur les nitrates» initié. L’efficacité des mesures d’amélioration ne peut généralement pas être prouvée immédiatement, car les eaux souterraines mettent souvent beaucoup de temps à se renouveler. Dans le cas des eaux vives, le nombre de sites d’étude en 2016 est passé de 76 à 100 sites. Non seulement on surveille d’autres types d’eaux et de bassins hydrographiques, mais on peut également faire des déclarations sur les tendances à long terme et les effets possibles du changement climatique. La majorité de ces sites de surveillance d’eau fluidisée respectent les directives des paramètres physico-chimiques généraux (demande biologique en oxygène, carbone organique dissous, orthophosphate, nitrate et chlorure). Les dépassements sont u.a. enregistrés sur orthophosphate (à 11% des points de mesure) et sur nitrate (à 3% des points de mesure). L’évaluation des niveaux de nutriments des lacs en fonction de l’élément de qualité phytoplancton permet d’obtenir de très bonnes ou de bonnes conditions pour presque tous les lacs.

