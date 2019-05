French News: Retour au site historique: BMW Motorsport commence avec le DTM à Zolder.

Source: BMW Group Munich. BMW Motorsport revient en territoire historique avec le DTM: Du 17 au 19 mai, la deuxième manche de la saison 2019 du DTM aura lieu à Zolder, en Belgique. C’est là que la première course DTM a eu lieu en 1984, quand Harald Grohs (GER) a remporté la victoire sur la BMW 635 CSi. La dernière course de DTM avait eu lieu à Zolder en 2002, et la série de voitures de tourisme revient sur le circuit traditionnel. Le pilote du DTM BMW Marco Wittmann (GER) se rend à Zolder en tant que leader du classement des pilotes. Lors du match d’ouverture il y a deux semaines à Hockenheim, Wittmann avait remporté samedi la pole et la victoire. Dimanche, il a récolté deux places de départ et une huitième place dans la course. Après les deux premiers tours de la saison, Wittmann a 34 points dans son compte.

Depuis 1984, 22 courses de DTM ont eu lieu à Zolder. Dans 21 d’entre eux, des pilotes BMW ont pris part à la course, remportant neuf victoires et un total de 24 places sur le podium. Pour le Belge BMW Team RBM, le week-end de course à Zolder est le premier match à domicile du DTM.

Citations avant le week-end du DTM à Zolder.

Jens Marquardt (Directeur de BMW Motorsport): “Zolder occupe une place de choix dans l’histoire de BMW Motorsport. C’est là que Harald Grohs a remporté la course DTM 1984 de tous les temps au volant de la BMW 635 CSi. Jusqu’en 1992, de nombreux autres succès ont été enregistrés. Nous sommes maintenant impatients de retourner sur ce circuit traditionnel avec le nouveau DTM. En ce qui concerne les voitures de la génération 2019, il s’agit bien sûr d’une nouvelle voie pour tous. Nous sommes très enthousiastes quant à la manière dont le rapport de forces à Zolder sera façonné. Le départ à Hockenheim a été un succès pour nous avec deux pole positions et une victoire. Nous voulons construire sur cela en Belgique. Le week-end de course pour le BMW Team RBM revêt une importance particulière. La piste est à une heure de route du siège de l’équipe. “

Stefan Reinhold (Team Manager BMW Team RMG): “Ce sera un week-end passionnant car pour nous, Zolder est nouveau dans le DTM. Notre premier objectif est de nous préparer du mieux que nous pouvons et de jeter ainsi les bases d’un autre bon week-end. Nous devons juste attendre et voir comment nous nous entendons sur la piste. Nous n’avons aucune expérience là-bas, et moi-même étions à Zolder pour la dernière fois il y a plus de 20 ans. J’associe des souvenirs spéciaux à la piste, car à Zolder, c’était le début de la série de courses dans laquelle j’ai accumulé mes premières expériences en tant que chef d’équipe à la fin des années 1990.

Bruno Spengler (BMW Bank M4 DTM n ° 7, BMW Team RMG, Note du pilote: 7ème, 16 pts): “Je ne connais pas encore la piste à Zolder, mais c’est aussi cool de partir sur une piste où je suis toujours Je n’ai jamais conduit. Je suis donc très enthousiasmé par ce à quoi cela ressemblera et à quoi notre performance ressemblera. Nous avons vu que nous avions une bonne voiture humide et sèche. Nous devons encore travailler pour être un peu plus forts dans la course sur la distance. Mais dans l’ensemble, nous avons un bon package dans la nouvelle BMW M4 DTM et l’équipe a fait un excellent travail. Formuler des attentes concrètes pour Zolder est toujours un peu difficile car je ne connais pas le cours. Mais je suis surpris et impatient d’aller sur une nouvelle piste. “

Marco Wittmann (BMW M4 DTM Schaeffler n ° 11, BMW Team RMG, Note des pilotes: 1., 34 pts): “Bien que je connaisse déjà Zolder, cela fait douze ans que je conduis là avec Formula BMW. C’est un circuit très étroit et petit avec peu de lignes droites et pas de piste de course typique du DTM. Je pense que les qualifications seront extrêmement importantes car les dépassements pourraient être difficiles à Zolder. Les freins au harcèlement constitueront également un problème majeur, que nous puissions y conduire avec la voiture DTM ou que nous devions mieux l’éviter. Ce sera certainement excitant de faire le premier entraînement là-bas vendredi. C’est un nouveau circuit dans le calendrier, vous devez donc essayer de vous y adapter rapidement et trouver le bon rythme dès le début. Et ensuite, nous espérons un bon deuxième week-end de course de la saison. “

Timo Glock (BMW M4 DTM n ° 16, BMW Team RMR, classement de pilotes: 6ème, 20 pts): “Jusqu’à présent, je ne connais que Zolder de la télévision et je suis vraiment excité de voir ce qui nous attend là-bas. En outre, parce que notre voiture est encore très neuve. Ce sera donc un défi de s’y adapter avec le temps de trajet court qui nous est imparti. Je verrai plus de tirs à bord et me préparerai autant que possible pour Zolder avec l’équipe. Je suis impatient de découvrir un nouveau circuit et de relever un nouveau défi. “

Bart Mampaey (BMW Team RBM): “Je suis très heureux que nous ayons une course en Belgique maintenant. Je pense que c’est très bien reçu, et les organisateurs à Zolder travaillent très fort pour en faire un événement réussi. Je dois admettre que je n’ai pas beaucoup d’expérience avec Zolder. La dernière fois que notre équipe RBM a piloté là-bas, c’était en 2010 dans le FIA ​​WTCC – et nous avons gagné une course. Il sera intéressant d’y conduire la nouvelle BMW M4 DTM à turbo. Parce que Zolder est une piste plutôt lente. Nous roulons là avec beaucoup de puissance et une vitesse de pointe très élevée en ligne droite, le comportement de freinage joue donc un rôle primordial. J’espère que nous continuerons à progresser comme à Hockenheim. Après la sixième place de Sheldon samedi et la pole et la quatrième place de Philipp dimanche, nous devons passer à la vitesse supérieure. Après le bon début de saison, nous devons travailler dur et essayer de continuer sur cette lancée à Zolder. “

Philipp Eng (BMW M4 DTM n ° 25, BMW Team RMR, classement de pilotes: 8ème, 15 pts): “En 2017, j’ai conduit la BMW M6 GT3 de la Série Blancpain GT à Zolder. La piste est extrêmement technique et je l’aime beaucoup. Les bordures sont très hautes là-bas et il faut faire attention à ne pas endommager les véhicules. Ce sera en tout cas un week-end excitant. Je pense que le dépassement est peut-être possible, mais une bonne performance de qualification sera à nouveau importante. J’espère être de retour à Hockenheim dimanche. “

Sheldon van der Linde (BMW M4 DTM n ° 31, Team BMW RBM, Note des pilotes: 10ème, 8 pts): “Zolder sera un week-end cool. Je conduis là pour la première fois et je suis encore nouveau dans le DTM, donc il me reste encore beaucoup à apprendre. Mais je pense qu’à Hockenheim, nous avons montré que nous pouvons apprendre rapidement. C’est pourquoi j’ai hâte au week-end. J’ai tellement appris lors des deux premières courses de la saison d’ouverture et je veux continuer sur cette lancée. Je suis dixième au championnat, ce qui n’est pas mauvais, et je profite de cet élan pour Zolder. “

Joel Eriksson (BMW M4 DTM CATL n ° 47, BMW Team RBM, classement du pilote: 14ème, 1 pts): “Je ne sais pas trop à quoi m’attendre à Zolder. Je n’y suis jamais allé, mais dans le simulateur, la piste a l’air très amusante. Mon frère a couru là-bas il y a deux ans et il m’a dit que c’était un circuit vraiment cool. Nous allons y aller, apprendre à connaître la piste et continuer à travailler sur cette base. “Horaire des médias.

Vendredi 17 mai, 12h30-13h00, Conférence de presse ITR avec Joel Eriksson et Bart Mampaey, Centre des médias.

Samedi 18 mai 15h40-15h50, zone mixte avec tous les pilotes BMW, Media Center

Dimanche, mai 1915.40-15.50, zone mixte avec tous les pilotes BMW, Media Center

