Source: Russie – Bureau du procureur général

À la demande du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, les autorités compétentes de la République de Pologne ont extradé en Russie un citoyen de la Fédération de Russie, Gedevan Kutalia, accusé d’avoir commis un crime en vertu de la section «b» de la partie 4 de l’art. 162 du Code pénal (vol qualifié). En août 2004, à Surgut Kutalia, avec des complices, ayant été informés que la victime disposait d’une somme d’argent particulièrement importante provenant de la vente de biens immobiliers, elle l’avait jetée à bas d’un véhicule et lui avait volé plus d’un million de roubles. Après avoir disparu de l’enquête préliminaire, Kutalia a été placé sur la liste des personnes recherchées dans le monde. En octobre 2018, il a été arrêté en Pologne, à la suite de quoi le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a demandé l’extradition. Grâce aux actions claires et coordonnées du Procureur général de la Fédération de Russie auprès des autorités compétentes de la République de Pologne, il a été possible de prendre une décision. il vydache.V accompagné d’une escorte spéciale Gedevan Kutalev Moskvu.S livré dans ce domaine et d’autres nouvelles sont disponibles sur le service d’information et de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie « éther » à l’adresse: efir.genproc.gov.ru

