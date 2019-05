French News: Schützenbund: Ute Krämer décède

Source: DOSBLe Schützenbund allemand perd avec Ute Krämer une personnalité exceptionnelle, qui a débuté il y a plus d’un demi-siècle pour le sport et la tradition.

Depuis 1977, Ute Krämer était membre de la section de tir de Saarwellingen au sein du club de sport policier de Saar, pour lequel elle a remporté plusieurs titres en tant que championne nationale de tir au pistolet et elle était également représentée aux championnats d’Allemagne. Avocate de la fonction publique – jusqu’à sa retraite en 2004, elle était la plus haute procureure de la Sarre – elle y était prédestinée, elle a commencé son travail de bénévole au sein de la Schützenverband Saar en tant que présidente de l’arbitrage public avant d’être élue vice-présidente en 1981. 15 ans, de 1996 à 2011, Ute Krämer a dirigé le Schützenverband Saar en tant que président. Elle a été la première et longtemps la seule femme à la tête d’une association nationale des Schützenbundes allemands, dont elle est membre depuis 1981. En 1997, elle est devenue la première présidente du comité de surveillance créé en vertu d’un nouveau système juridique et a dirigé cet organe jusqu’en 2017. Lors de la 50ème édition du Schützentag allemand à Wiesbaden en 2001, les déléguées l’ont élue vice-présidente, poste qu’elle a occupé jusqu’en 2009 avec un dévouement sans précédent. La Schützenverband Saar a dirigé sous sa direction le 55ème Schützentag en Allemagne à Sarrebruck. En plus du secteur de la carabine, Ute Krämer a également travaillé comme bénévole dans d’autres domaines. De 1997 à 2000, elle a siégé au conseil de l’Association de la Sarre pendant de nombreuses années jusqu’en 2004, en tant que première présidente de l’Association des prisonniers catholiques et présidente honoraire du Syndicat des juges de la Sarre. Elle a veillé à la resocialisation des jeunes délinquants. Ute Krämer a honoré de nombreuses fois son engagement volontaire. En 2007, elle a reçu la Croix fédérale du mérite. Depuis 2011, elle était membre honoraire de la Fédération allemande de tir et la même année, elle est devenue présidente honoraire de la Schützenverbandes Saar (source: DBS).

MIL OSI