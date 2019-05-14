В Новороссийске транспортная прокуратура добилась погашения задолженности по заработной плате в размере более 6 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Новороссийская транспортная прокуратура провела проверку по обращению работников ООО «НовоИнтерТранс» о невыплате заработной платы и иных денежных средств.

Установлено, что 28 работникам в 2018 году заработная плата выплачивалась частично. Кроме того, не были произведены выплаты при увольнении, а также компенсация за неиспользованный отпуск. В результате общая сумма задолженности составила более 6,8 млн. рублей.

В связи с этим Новороссийский транспортный прокурор внес директору ООО «НовоИнтерТранс» представление», а также обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с компании судовладельца долга по заработной плате.

В результате принятых мер прокурорского реагирования денежные средства выплачены в полном объеме.

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