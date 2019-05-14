Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
13 мая 2019, 17:00
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8 мая оренбургский клуб настольного тенниса «Факел — Газпром» в пятый раз завоевал кубок Лиги европейских чемпионов.
В этом году за главную награду боролись два российских клуба — оренбургский «Факел — Газпром» и екатеринбургский «УГМК».
Победитель престижного турнира определяется по результатам двух финальных матчей. Первый финал прошел 4 мая в Верхней Пышме (Свердловская область). Здесь волевую победу со счетом 3:2 одержали оренбуржцы.
Ответная игра в Оренбурге 8 мая оказалась не менее наряженной. Победные очки в копилку клуба «Факел — Газпром» принесли Владимир Самсонов, Ан Ян и Дмитрий Овчаров. Ответный финал также завершился со счетом 3:2 в пользу Оренбурга.
После церемонии награждения временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер поздравил всех жителей региона со знаменательным спортивным событием. «Наша команда показала высший пилотаж», — подчеркнул он и сказал отдельное спасибо компании «Газпром», которая системно занимается развитием настольного тенниса.
По количеству одержанных побед в Лиге европейских чемпионов клуб «Факел — Газпром» вошел в тройку рекордсменов.
Справка
Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» добыча, подготовка, транспортировка углеводородного сырья и ряда видов товарной продукции партнеров.
Главным поставщиком сырья является Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, содержащее уникальный состав компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, гелий, меркаптаны и др. Благодаря этому на оренбургских газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО «Газпром переработка» выпускаются десятки видов товарной продукции.
ООО «Газпром добыча Оренбург» — дочернее предприяие ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка».
В состав предприятия входят 10 обособленных структурных подразделений.
Коллектив составляет 5,6 тысячи человек.
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