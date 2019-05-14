О. Мельниченко: Усиление приграничного сотрудничества необходимо для социально-экономического развития регионов

Source: Russia – Council of the Federation

В Калининграде сенаторы обсудили актуальные вопросы применения Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества».

В Калининграде состоялось выездное совещание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Практика применения Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества»: актуальные вопросы».

Провел заседание председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

«Усиление приграничного сотрудничества необходимо для экономического и социального развития приграничных регионов», — подчеркнул парламентарий.

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Сенатор напомнил, что в 2017 г. был принят Федеральный закон «Об основах приграничного сотрудничества», который определил основные принципы, задачи и направления приграничного сотрудничества. «Важно обсудить практику его применения и перспективы дальнейшего развития приграничного сотрудничества, посмотреть на эти перспективы через призму важнейших документов, принятых недавно и определивших цели и стратегические задачи развития Российской Федерации, а также приоритеты регионального развития», — сказал он. Одним из таких документов законодатель назвал Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.

Стратегию пространственного развития Российской Федерации связывает необходимость обеспечения усиления приграничного сотрудничества приграничных субъектов РФ с сопредельными странами

«Стратегия связывает необходимость обеспечения усиления приграничного сотрудничества приграничных субъектов Российской Федерации с сопредельными странами с задачами обеспечения национальной безопасности Российской Федерации за счет социально-экономического развития геостратегических территорий нашей страны».

Олег Мельниченко обратил внимание, что Стратегией предусмотрена разработка механизмов территорий посредством утверждения комплекса мер по стимулированию приграничного сотрудничества.

Он отметил, что сенаторы активно взаимодействовали с Минэкономразвития России при подготовке этой Стратегии, а теперь будут предметно обсуждать проект плана по ее реализации. «В плане обязательно должны найти отражение конкретные мероприятия по реализации положений Стратегии, касающихся усиления приграничного сотрудничества».

Олег Мельниченко проинформировал, что в рамках подготовки мероприятия Комитет СФ провел мониторинг ситуации в регионах и муниципалитетах. «Анализ поступившей информации позволяет констатировать, что в целом субъекты Федерации и муниципальные образования осуществляют активное взаимодействие с приграничными государствами, проводят различные встречи и мероприятия, заключают соглашения».

Сенатор уверен, что здесь очень важно, чтобы все прилагаемые усилия не оставались только на уровне переговоров и намерений, а получали бы свое воплощение в конкретных проектах. Все это в конечном итоге должно работать на повышение качества жизни населения, подчеркнул он.

Олег Мельниченко указал на несколько проблем, актуальных для регионов и муниципальных образований. Среди них — состояние инфраструктуры приграничных территорий, которое оставляет желать лучшего. Об этом сообщили Курганская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Чеченская Республика и другие субъекты Федерации.

Также, по словам главы Комитета СФ, значительная часть приграничных территорий находится в районах со сложной транспортной доступностью, представляют собой сложный горный ландшафт.

«Предлагаю комплексно подойти к решению этой проблемы и провести мониторинг фактического состояния пунктов пропуска, оценить необходимость их модернизации, чтобы четко понимать где, что и в каком объеме нужно сделать, и, разумеется, какие средства для этого необходимы», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Сенатор обратил внимание на проблемы развития инфраструктуры приграничных территорий. Волгоградская область, например, указала на сложности, связанные с нестабильной работой систем энергоснабжения и обводнения на приграничных территориях. Эти объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, при этом являются жизнеобеспечивающими для жителей приграничных территорий.

«Безусловно, субъектам Российской Федерации и муниципалитетам необходима федеральная поддержка в решении ряда масштабных вопросов, связанных с модернизацией и созданием необходимой инфраструктуры», — считает Олег Мельниченко.

Субъектам РФ и муниципалитетам необходима федеральная поддержка в решении ряда масштабных вопросов, связанных с модернизацией и созданием необходимой инфраструктуры

Вместе с тем, отметил парламентарий, сами регионы и муниципальные образования должны работать над улучшением инвестиционного климата и созданием привлекательных условий для осуществления предпринимательской деятельности. «Им следует использовать весь арсенал финансовых и других стимулов, снимать административные барьеры».

При этом, считает глава Комитета Совета Федерации, каждому региону, исходя из анализа собственной структуры экономики, следует определить приоритеты в направлениях сотрудничества, в том числе при осуществлении приграничной торговли. «Это исключительно важно для уменьшения неравноценного взаимодействия с сопредельными странами в части экспорта сырья и продукции с низкой добавленной стоимостью и импорта готовой продукции. Необходимо развивать собственные производства и повышать заинтересованность зарубежных партнеров в приобретении их продукции».

Говоря о стратегических задачах, Олег Мельниченко обратил внимание Минэкономразвития России на необходимость приоритизации приграничного сотрудничества в научно-технической сфере. «Мы все знаем, какие задачи сегодня стоят перед страной, поэтому необходимо четко выделять первостепенные направления. Только так можно достичь прорывного развития», — сказал сенатор.

По итогам обсуждения сенаторы выработали рекомендации в адрес Правительства РФ, профильных министерств и ведомств, субъектов Федерации.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, представители региональных органов государственной власти, эксперты.

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