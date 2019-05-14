Сегодня в «Эфире» о нарушениях в сфере ценообразования на продовольственные товары, обеспечении законности в кредитно-финансовой сфере, участии прокурора в гражданском процессе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О нарушениях в сфере ценообразования на продовольственные товары, обеспечении законности в кредитно-финансовой сфере, участии прокурора в гражданском процессе и многом другом поговорит в полдень в прямом эфире официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной с журналистами информационных агентств «Интерфакс» и МИА «Россия сегодня».

В рубрике «Субъект права» пойдет речь о ветеранах органов прокуратуры, прошедших Великую Отечественную войну.

Прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин в рамках рубрики «Криминальный тренд» расскажет о надзоре за исполнением законодательства, связанного с добычей янтаря.

Программа «Эфир» на вторник 14 мая 2019 года:

· Субъект права. «К Дню Победы в Великой Отечественной войне: Фронтовики на страже закона»

· Криминальный тренд. Балтийский янтарь: прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере добычи драгоценного камня

· Вопрос с пристрастием. В студии у официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного журналисты информационных агентств «Интерфакс» и МИА «Россия сегодня».

· Криминальный тренд. Фирмы-однодневки: криминал с человеческим лицом.

· Субъект права. Болезнь – не повод остаться без жилья или правозащитная деятельность прокуроров.

· В процессе. Нюрнберг. Процесс которого могло не быть.

· Особые полномочия. Цифровой пилот. Приволжская транспортная прокуратура.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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