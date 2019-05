Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur de Novorossiysk Transport a examiné l’appel interjeté par les employés de NovoInterTrans LLC concernant le non-paiement des salaires et d’autres fonds. Il a été établi que 28 employés avaient été partiellement payés en 2018. En outre, aucun versement n’a été effectué en cas de licenciement, ni d’indemnisation pour les vacances non utilisées. En conséquence, le montant total de la dette s’élevait à plus de 6,8 millions de roubles, ce qui a amené le procureur des transports de Novorossiysk à présenter une requête au directeur de NovoInterTrans LLC et à saisir le tribunal du recouvrement des dettes Les mesures prises par la réponse du procureur ont été intégralement payées et vous pouvez y trouver des informations sur le service d’information et de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie AETHER à l’adresse suivante: efir.genp roc.gov.ru

MIL OSI