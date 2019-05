Source: Russie – Bureau du procureur général

À propos des violations de la tarification des produits alimentaires, de l’état de droit dans les domaines du crédit et des finances, de la participation du procureur à la procédure civile et de nombreuses autres choses, le porte-parole du bureau du procureur général de la Fédération de Russie, Alexander Kurennoy, s’entretiendra avec les agences de presse Interfax et l’IAA Russie aujourd’hui. “Dans la rubrique” Sujet de la loi “, nous allons parler des anciens combattants des autorités de poursuite qui ont traversé la Grande Guerre patriotique. Le procureur de la région de Kaliningrad, Sergey Khlopushin, sous la rubrique “Tendance criminelle” parlera de la supervision de la mise en œuvre de la législation liée à l’extraction de l’ambre.

L’émission “Ether” du mardi 14 mai 2019:

· Sujet de loi. “Au jour de la victoire dans la grande guerre patriotique: des soldats de première ligne surveillent la loi” · Tendance criminelle. Ambre balte: supervision par le procureur de la mise en œuvre de la législation dans le domaine de l’extraction de pierres précieuses · Une question avec partialité. Dans le studio du représentant officiel du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, Alexander Kurennoy, des journalistes des agences de presse Interfax et de l’agence de presse Russia Today. Entreprises d’un jour: crime à visage humain · Entité légale. La maladie n’est pas une raison pour rester sans abri ou sans activités des procureurs dans le domaine des droits de l’homme. Nuremberg. Le processus dont ne pourrait pas être. · Pouvoirs spéciaux. Pilote numérique Bureau du Procureur du transport de la Volga On peut se familiariser avec cette information et d’autres sur le service d’information et de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse:

MIL OSI