French News: BMW Group augmente ses ventes en avril contre la tendance et gagne des parts de marché

Source: BMW Group Munich. Le groupe BMW a encore augmenté ses ventes en avril. Les livraisons de véhicules premium de BMW, MINI et Rolls-Royce ont augmenté de 0,7% pour atteindre un total de 196 179 unités au cours du mois sous revue. Ainsi, les ventes au cours des quatre premiers mois se sont élevées à 801 520 véhicules (+ 0,2%). Ce résultat positif a été obtenu malgré la tendance à la baisse de nombreux marchés dans le monde.

“Le développement positif des ventes réalisé dans un environnement difficile montre que nous gagnons de nouveaux clients pour notre marque principale grâce aux lancements de nos modèles actuels. Nous sommes sur la bonne voie pour augmenter nos ventes comme prévu en 2019 “, a déclaré Pieter Nota, membre du directoire de BMW AG, responsable des clients, des marques et des ventes. “La demande pour le BMW X7 dépasse nos attentes et contribue au fait que le volume total des ventes de nos véhicules BMW X a augmenté de plus de 20% en avril. Le changement de modèle de la BMW Série 3 se déroule comme prévu. Sur les marchés où la septième génération, donc la génération actuelle, du modèle performant est déjà disponible, le retour des clients est très positif “, poursuit Nota.

Les ventes de véhicules BMW ont augmenté de 2,3% en avril pour atteindre un total de 171 154 livraisons par les clients du monde entier. Les ventes de la marque au cours des quatre premiers mois de cette année se sont donc élevées à 690 469 unités / + 0,8%. Les plus gros relais de croissance ont été les véhicules BMW X. Les ventes mondiales du BMW X2 ont plus que doublé par rapport à avril dernier, tandis que les livraisons du BMW X3 ont augmenté de 71,0% et celles du BMW X4 de 36,2%. Globalement, les véhicules BMW X ont représenté 43,3% des ventes totales de la marque en avril, avec 74 049 livraisons dans le monde. Cela correspond à une augmentation de 20,5% par rapport au même mois de l’année précédente.

Malgré le changement de modèle de la série 3 BMW, les véhicules électrifiés du groupe BMW sont restés au niveau de vente élevé de l’année dernière jusqu’à présent cette année. La demande pour la BMW i3 a continué d’augmenter; Les livraisons ont augmenté de 21,6% en avril. Dans la BMW Série 2 Active Tourer, plus du quart des véhicules livrés aux clients sont électrifiés (BMW 225xe iPerformance Active Tourer: consommation de carburant combinée: 2,5-2,3 l / 100 km; consommation d’énergie combinée: 13,7-13,4 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 57-52 g / km), tandis que les ventes du véhicule hybride rechargeable MINI Cooper SE Countryman ALL4 (consommation de carburant combinée: 2,5 à 2,4 l / 100 km, consommation de puissance combinée: 13,7-13,4 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 56-55 g / km) plus que quadruplé en avril. À la fin de l’année prochaine, le groupe BMW aura présenté dix modèles électrifiés nouveaux ou révisés. D’ici 2025, la société prévoit avoir au moins 25 modèles électrifiés sur le marché, dont 12 tout électriques.

Dans un contexte de marché très concurrentiel et de performances commerciales rentables, les livraisons de la marque MINI ont atteint 109 443 unités (-3,7%) et 24 623 unités (-9,9%) en avril. En avril, une interruption de production de quatre semaines a eu lieu à l’usine d’Oxford en raison d’une période de maintenance annuelle prévue. Pendant ce temps, les préparatifs se poursuivent pour le lancement de la toute nouvelle MINI entièrement électrique plus tard cette année. Le modèle est en cours de construction dans l’usine britannique d’Oxford.

Les ventes de BMW Motorrad continuent de progresser fortement, avec une hausse de 7,7% (57 014) depuis le début de l’année. En avril, 18 408 motos et maxi scooters BMW premium ont été livrés à des clients du monde entier. Ventes dans les régions / marchés Malgré les conditions de marché difficiles dans de nombreux pays, la marque BMW a enregistré une croissance de ses ventes sur ses quatre plus grands marchés en avril, défiant ainsi la tendance générale du marché en Chine, aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. La marque est leader sur le segment haut de gamme aux États-Unis depuis le début de l’année, augmentant sa part de marché en Allemagne et au Royaume-Uni. En dépit de la persistance de la concurrence sur le marché mondial et de certains autres défis, le groupe BMW s’attend à une dynamique croissante au fil de l’année. La société poursuit sa stratégie de croissance rentable des ventes. Les ventes BMW et MINI en bref

Avril 2019

Par rapport à l’année dernière%

Jusqu’au 04/2019

Par rapport à l’année dernière%

Europe

81285

-2,5

351969

-0,6

– Allemagne *

28462

11,1

103094

0,3

– la Grande-Bretagne

12156

2,4

74410

1,8

Asie

74641

6,6

291482

3,2

– Chine (continentale)

59169

18,2

227603

12,1

– Japon

4410

3,9

22125

-1,3

Amérique

35630

-2,1

139444

-2,1

– USA

26437

-2,9

109230

-2,1

– Amérique latine

4461

0,3

16645

0,8

* Numéro d’inscription préliminaire

Les ventes du groupe BMW en / avril 2019 en un coup d’œil

Avril 2019

Par rapport à l’année dernière%

Jusqu’au 04/2019

Par rapport à l’année dernière%

BMW Group Automobiles

196179

0,7

801520

0,2

BMW

171154

2,3

690469

0,8

MINI

24623

-9,9

109443

-3,7

BMW Group électrifié *

9653

-1,2

36697

0,2

Moto BMW

18408

7,7

57014

7,7

* BMW i, BMW iPerformance, MINI électrique

