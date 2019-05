French News: Commentaire: BUND salue l’engagement de Merkel en faveur d’une plus grande protection du climat, mais critique son appel au stockage de CO2

Source: Association fédérale pour l’environnement et la protection de la nature, Allemagne Hubert Weiger (Andreas Weiss / © Conseil pour le développement durable), président du BUND “Merkel a promis des objectifs plus ambitieux en matière de protection du climat en Allemagne. Le chancelier a convenu avec le GIEC que les émissions doivent cesser d’ici 2050. Mais cela ne suffit pas: en fait, les pays industrialisés riches, qui assument la responsabilité de la crise climatique, ne doivent pas émettre de gaz nocifs pour le climat avant 2050. Il est essentiel de noter que Merkel a transféré la décision sur cette question importante au Cabinet du climat. Nous nous attendions à ce que la chancelière se positionne encore plus clairement dans la question et prenne ses responsabilités. Un autre sujet de préoccupation est leur déclaration selon laquelle les émissions ne devraient pas être complètement arrêtées d’ici au milieu du siècle, mais que certains des gaz nocifs pour le climat pourraient être stockés sous terre. Nous mettons expressément en garde contre les technologies dangereuses, coûteuses et non essayées telles que le stockage de CO2. sous la terre comme protection du climat. Le Cabinet du climat doit maintenant élaborer un plan visant à réduire les émissions à zéro d’ici 2050 grâce à une réduction drastique de la consommation d’énergie, à une énergie 100% renouvelable et à une transformation radicale du secteur des transports, des bâtiments, de l’industrie et de l’agriculture. La première étape importante est la mise en œuvre tardive du compromis entre la commission du charbon et la fermeture des centrales au charbon. “Plus d’informationsContact de presse: Ann-Kathrin Schneider, experte BUND en politique climatique internationale, tél. (030) 2 75 86-468, annkathrin.schneider @ bund.net ou Sigrid Wolff, attachée de presse de BUND, tél.: (030) 2 75 86-425, presse@bund.net

