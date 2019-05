Source: DOSBKlaus-Peter Thaler, multiple champion du monde de cross-country, vainqueur du Tour Stage et porteur du maillot jaune, fête ses 70 ans ce mardi 14 mai.

Sa carrière de cycliste a débuté chez le natif Siegerländer RV Dreis-Tiefenbach, où il s’est découvert tôt pour le sport de fond. En 1973 et 1976, il était champion du monde amateur, puis deux fois champion professionnel. Sur la route, Thaler comptait au mieux dans les années 70. En 1974 et 1976, il est devenu champion amateur allemand sur la route. Aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal, il a terminé deuxième, mais il a été disqualifié de la médaille d’argent pour invalidité. En 1977, il rejoint le camp professionnel et devient pilote de l’équipe espagnole Teka. Lors de sa première participation dans la même année, il remporta immédiatement une étape. L’année suivante, il portait temporairement le maillot jaune et remportait une autre étape. Après tout, il a commencé sa tournée à cinq reprises et après une carrière active, Thaler a brièvement travaillé pour le Bund Deutscher Radfahrer (BDR) en tant qu’entraîneur national des courses de rue, mais après les Jeux olympiques de Los Angeles, ils se sont à nouveau séparés parce qu’ils ont blâmé Thaler pour son échec. Les athlètes ont donné. Thaler est ensuite revenu à la compétition et a assommé la compétition avec une deuxième place dans le cross allemand, le DM 1985. Le sacre n’a été que deux semaines plus tard la victoire à la Coupe du monde devant son public dans le stade olympique de Munich. En 1987, le quatrième titre de Coupe du monde dazu188, après près de 25 ans de carrière active, Thaler a finalement fait ses adieux au cyclisme actif. Il est depuis lors un grossiste en cyclisme et opère depuis quelques années dans le sport automobile. En outre, Thaler soutient le Tour of Hope pour les enfants atteints de leucémie depuis des décennies. (Source: BDR)

