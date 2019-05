French News: Enquête Kantar Emnid sur les élections européennes: protection de l’environnement au cœur des préoccupations des électeurs. Weiger: tracer la voie vers une Europe durable

Source: Fédération pour l’environnement et la conservation de la nature, Allemagne, Berlin. Du point de vue de la Fédération pour l’environnement et la protection de la nature en Allemagne (BUND) et de son organisation de jeunesse, le BUNDjugend, les élections européennes du 26 mai constituent un choix environnemental. Dans une enquête réalisée par Kantar Emnid pour le BUND, 83% des personnes interrogées ont déclaré attacher une grande importance à la protection de l’environnement lors du prochain Parlement européen. Le président du BUND estime que l’importance de la protection de l’environnement et de la nature est confirmée. “La protection de notre environnement fait bouger les gens. Les vendredis pour l’avenir ou les manifestations pour la forêt de Hambach montrent que les politiciens ne peuvent ignorer le sujet. Le nouveau Parlement européen joue ici un rôle central. Les parlementaires de l’UE doivent prendre le vote de la population au sérieux et adopter des politiques dans ce sens. Les hommes et la nature sont au cœur de la politique “, explique Hubert Weiger. Le BUND appelle les citoyens à voter pour un avenir viable le jour des élections européennes et ainsi à jeter les bases d’un mouvement vers une Europe durable.L’enquête montre également que près de la moitié des électeurs éligibles n’ont pas encore décidé quel parti ils choisissent. “Le fait que 44%, à peine deux semaines avant les élections européennes, ne sachent toujours pas qui voter, montre clairement que les partis peuvent marquer des points avec leurs propositions de solutions, en particulier dans le domaine de la politique environnementale”, a déclaré Weiger. “Lors de la campagne électorale, les thèmes du climat et de l’environnement doivent enfin avoir le sens souhaité par la majorité de la population.” Kira Heinemann, représentante de BUNDjugend, âgée de 27 ans, souligne: “Nous manquons de temps. , Au lieu d’abandonner les populistes arriérés, nous avons besoin de politiciens qui font courageusement progresser l’Europe sur les plans social et écologique. Alors plus de gens sauraient déjà aujourd’hui où ils feront leur croix demain. “Le nouveau Parlement européen jouera un rôle crucial dans la prochaine réforme de la politique agricole commune européenne (PAC). Le BUND y voit une occasion d’initier le changement urgent de la politique agricole. Selon la dernière enquête BUND, une grande partie de la population est favorable à une réorientation de la PAC. Par exemple, 81% des répondants ont déclaré qu’il était approprié de rendre les subventions agricoles de l’UE plus dépendantes de l’ampleur de la protection des espèces, du bien-être des animaux et de la protection climatique et environnementale des exploitations. Le président de BUND: “Le résultat confirme les retours de la population. Les élections européennes concernent également le bien-être des animaux et le sauvetage de notre biodiversité. Cela se fait principalement par les petites et moyennes entreprises dont nous devons enfin renforcer le travail avec la réforme de la PAC. Le BUND appelle les futurs parlementaires: il ne peut exister d’argent public que pour les services publics. Les primes de la zone de couverture doivent être progressivement supprimées. “Un autre résultat clair de l’enquête réalisée pour BUND montre ce que veulent les citoyens: en termes de pondération, une nette majorité est favorable à la justice sociale et à la protection du climat et de l’environnement – la croissance économique est en comparaison moins important. Hubert Weiger: “A juste titre, les hommes politiques exigent des hommes politiques un plus grand engagement en faveur de la protection de l’environnement et de la nature et de la justice sociale. Notre mode de vie est menacé par la façon dont nous vivons, produisons, travaillons et consommons. Une politique visant à obtenir des avantages humains et environnementaux n’est plus acceptable. “Et en ce qui concerne les électeurs, M. Weiger ajoute:” La voix de chacun de nous détermine si les intérêts d’une économie non durable ou des grandes entreprises comptent plus que les Protection de l’environnement ou justice sociale. “Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient favorables à des normes sociales et environnementales strictes et contraignantes dans les accords commerciaux entre États, 87% ont répondu oui. Kira Heinemann, membre du conseil d’administration du BUNDJugend, explique: “L’Union européenne doit se libérer des chaînes des lobbyistes et s’occuper des futurs problèmes de la jeune génération. Pour cela, il faut s’éloigner de la croissance économique à la mesure de toutes choses. “Hubert Weiger ajoute:” Pour nous, justice sociale et protection de l’environnement sont les deux faces d’une même pièce. “Weiger et Heinemann sont convaincus que l’Europe est notre avenir. “Nous avons une grande opportunité de renforcer le futur Parlement européen, de promouvoir la démocratie et de mener une bonne vie pour tous en partant pour une Europe durable”, ont conclu les deux représentants de BUND.Plus d’informationsPour une vue d’ensemble

