French News: La CJE met un terme au travail à plat

Source: DGB – BundesvorstandPM 034 – 14.05.2019EuGH met fin aux travaux à forfait Le verdict de la Cour de justice européenne (CJCE) qui découle de l’obligation de la loi de l’Union en matière d’enregistrement du temps de travail, a déclaré mardi à Berlin Annelie Buntenbach, membre du Comité exécutif fédéral de la DGB “Le tribunal met un terme au travail à forfait – c’est vrai. Le travail flexible est de nos jours la règle plutôt que l’exception. Particulièrement lorsque les employeurs ne considèrent pas qu’une réglementation sur le chronométrage est nécessaire, que la représentation des intérêts fait défaut ou ne peut pas appliquer un accord correspondant, les droits des employés sont bien trop souvent négligés. Le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées en Allemagne est donc inacceptable depuis de nombreuses années. Non seulement cela équivaut à un vol de salaire et de temps – en un an, les employeurs dépensent environ 18 milliards d’euros dans leurs poches – mais cela peut également avoir de graves conséquences sur la santé de leurs employés. Le mode de veille permanente et la délimitation peuvent vous rendre malade, il est donc important d’enregistrer le temps de travail pour le limiter. À présent, l’Allemagne doit créer une base légale pour l’obligation générale d’enregistrer les heures de travail. Cela facilite le contrôle du respect des périodes de repos et des heures de travail quotidiennes maximales. La flexibilité ne souffrira absolument pas, bien au contraire: au lieu d’utiliser l’horloge, on peut enfin enfin, via smartphone et application, documenter les heures de travail. “

