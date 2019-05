French News: La DFG finance 13 nouveaux groupes de formation à la recherche

Source: Deutsche Forschungsgemeinschaft Sujets allant de la physique des particules les plus lourdes à la cybercriminalité en passant par les conséquences de l’assistance sociale / 65 millions d’euros pour une période initiale de quatre ans et demi

La Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) est destiné à Renforcer la formation de la Relève scientifique, 13 nouvelles écoles doctorales (GRK). Telle est la décision de l’autorité comité des allocations à Bonn. Les nouveaux GRK, à partir du deuxième Semestre de l’année 2019, d’abord pendant quatre Ans et demi avec un total de près de 65 Millions d’Euros. Il contient 22% de Programmpauschale pour les Coûts indirects des Projets. L’un des nouveaux Groupements International, un programme d’études supérieures (CIG) avec des Partenaires au Japon.En plus des 13 Établissements voté le comité des allocations pour la Prolongation de 10 GRK pour une autre Période. Ci-dessous sont deux IGK avec des Partenaires au Canada. Écoles doctorales offrent des Doctorants la Possibilité, dans un cadre structuré de Recherche et de Qualification de haut Niveau de compétences au doctorat. Actuellement, favorise la DFG un total de 214 GRK, dont 39 IGK.Les 13 nouvelles écoles doctorales dans le détail(dans l’Ordre alphabétique de leurs Sprecherhochschulen, Mention de l’identité des Locuteurs, ni porte-parole, ainsi que la poursuite de la candidate, les Universités et les Partenaires de la coopération):Le GRK “Physique des Particules plus lourdes, le Large Hadron Collider”, veut la Structure du Mécanisme de Higgs, un Élément central du Modèle standard de la physique des particules, de mieux la comprendre. Les Chercheuses et Chercheurs étudient les Propriétés des Particules élémentaires et voulez Études théoriques avec les Données expérimentales de fusion de l’Accélérateur de particules Lhc à Genève fournit. Ils se concentrent à côté du Boson de Higgs également sur le Rôle particulier du Topquarks, les plus massives connues Particules élémentaires, ainsi que sur la Recherche jusqu’à présent connu de graves types de particules. (RWTH Aix-la-chapelle, porte-parole: Prof. Dr Michal Czakon)Brexit, Crise monétaire, le déficit Démocratique, l’Europe “à deux Vitesses” l’Intégration européenne a récemment cesse de nouveaux Revers, vous devez. Le GRK “Dynamique Integrationsordnung. L’europe et le Droit, entre Harmonisation et à la Pluralisation (DynamInt)“ je ferai que desintegrativen Processus, ainsi que l’Insistance sur la Souveraineté nationales du point de vue de la science du Droit d’affiner l’analyse. Il vise à l’Harmonisation et à la Pluralisation du Droit en Europe comme des Mécanismes de l’Intégration européenne comprise. (HU Berlin, le porte-parole: Prof. Dr Matthias Ruffert)Le GRK Régionale de l’Inégalité et de la politique Économique” veut savoir pourquoi il ya encore des Différences régionales, par exemple en cas de Revenu ou d’Emploi. Pourquoi il n’y a pas d’Harmonisation des conditions de Vie dans les Régions et les économiques Conclusions pouvons-nous en tirer? Le GRK veut ces Questions au Niveau régional, théoriquement et empiriquement fondée répondre et à une meilleure Compréhension des Mécanismes économiques régionales, ainsi qu’à une meilleure gouvernance économique de Conseils contribuer. (Université De Duisburg-Essen, L’Orateur: Prof. Dr Tobias Seidel

