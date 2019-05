French News: La réforme du code de procédure pénale est une étape importante pour une justice plus efficace en Allemagne

Source: CDU-CSU

14/05/2019

Les piliers de la réforme du StPO sont le deuxième pilier du pacte pour l’état de droit

Le Cabinet fédéral adoptera les points clés du ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs concernant la réforme du code de procédure pénale demain mercredi. Thorsten Frei, vice-président du groupe parlementaire CDU / CSU, explique:

“La résolution du cabinet de demain est une réalisation importante pour la CDU / CSU. La réforme du code de procédure pénale repose sur les préoccupations centrales de l’Union découlant de l’accord de coalition en cours. La réforme constitue le deuxième pilier du pacte pour l’état de droit, que la chancelière a signé avec les premiers ministres du pays en janvier. Dans un premier temps, les États fédéraux ont convenu d’engager au total 2 000 juges et procureurs supplémentaires d’ici à la fin de 2021. À présent, les règles de procédure du processus pénal doivent être libellées de manière à ce que plus de personnel ne soit pas consommé par des procédures inefficaces.

Globalement, Union et SPD ont obtenu un très bon résultat. Par exemple, l’analyse de l’ADN sera étendue, le déguisement du visage sera interdit devant les tribunaux et les règles en matière de partialité, de demandes de preuves et de charge de travail dans les procédures pénales deviendront plus pratiques. De cette manière, des instruments procéduraux importants pour la protection du défendeur sont empêchés d’être utilisés abusivement afin de nuire au pouvoir judiciaire. Le fait que les juges puissent à l’avenir surveiller les télécommunications des suspects afin de résoudre les cambriolages est également un signal très important et très bon. Parce que nous devons nous assurer que nous fournissons aux enquêteurs des outils efficaces comme celui-ci, afin qu’ils puissent assurer efficacement notre propre sécurité.

La ministre fédérale de la Justice doit prochainement présenter son projet de loi pour mettre en œuvre les points essentiels. C’est alors seulement que cette réforme, qui est attendue de toute urgence par la pratique, pourra réagir rapidement. “

MIL OSI