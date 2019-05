French News: Le DJK Bundessportfest a lieu en 2022 à Schwabach

Source: DOSBLa 19e édition du DJK-Bundessportfest aura lieu du 3 au 6 juin 2022 à Schwabach.

Le DJK Diözesanverband Eichstätt accueillera environ 5000 athlètes venus de toute l’Allemagne. Le DJK Bundessportfest se déroule au rythme olympique. L’année dernière, c’était à Meppen en 2018. Symboliquement, un “bâton” a été remis à la ville de Schwabach lors de la journée diocésaine du DJK Diözesanverbandes Eichstätt à Burggriesbach. Le DJK Diözesanverband Eichstätt compte un total de 52 clubs DJK dans le diocèse d’Eichstätt. “Je suis ravi que le DJK-Diözesanverband Eichstätt organise le plus grand événement sportif de notre association. Depuis 1950, ce mélange unique de luttes pour le titre, d’événements et de spiritualité inspire nos membres et constitue toujours une expérience pour les visiteurs qui souhaitent faire connaissance avec le DJK “, a déclaré le président du DJK, Elsbeth Beha. Bernhard Martini, président nouvellement élu de l’association DJK Diocesan , a déclaré à propos du grand événement: “Je suis très heureux de l’engagement de la ville de Schwabach en tant que lieu de la 19ème édition du Bundessportfest 2022 disponible. Nous pouvons maintenant commencer à travailler au sein du comité d’organisation afin d’être un hôte digne du Bundessportfest ici dans le DV Eichstätt avec notre partenaire Schwabach. Nous invitons tous les athlètes, supporters et fans à faire partie de l’événement qui se déroule sous le slogan “Inspiration, sport et emploi”. Nous ne voulons pas seulement associer le club local (DJK Schwabach), mais tous les clubs DJK à l’événement et représentent l’ensemble du DV. “(Source: DJK)

MIL OSI