French News: Le groupe BMW à la RETTmobil 2019.

Source: BMW GroupFulda. Lors du salon RETTmobil 2019 à Fulda (du 15 au 17 mai 2019), le groupe BMW présentera une nouvelle fois une sélection diversifiée de sa vaste gamme de véhicules spéciaux sur mesure pour les équipes de secours, les pompiers, les médecins d’urgence et la police. Le groupe BMW se trouve sur son stand n ° 208 dans le hall 2, ainsi que sur la zone extérieure à l’entrée principale.

Cette année, la 19e édition de RETTmobil, principal salon européen du sauvetage et de la mobilité et forum international important pour l’innovation, la sécurité, la qualité, les compétences et la formation continue, est incontestée. Avec 530 exposants venus de 20 nations différentes, le salon établit de nouvelles normes cette année. Plus de 28 000 visiteurs – dont de nombreux représentants des autorités, des autorités locales et des associations – sont attendus au cours des trois jours du salon dans les 20 halls d’exposition d’une superficie totale d’environ 70 000 mètres carrés et sur les vastes terrains en plein air.

Six véhicules spéciaux pour les services d’incendie, les médecins d’urgence et la police.

Le groupe BMW est l’un des plus grands exposants de RETTmobil depuis de nombreuses années. Avec six modèles différents à deux et quatre roues cette année, il fournira également un aperçu détaillé de sa vaste gamme de véhicules spéciaux. La sélection des véhicules d’exposition est assurée par la nouvelle berline 3er avec système de signalisation spécial dissimulé. Le groupe BMW proposera également une BMW 220d xDrive Gran Tourer (4,8 litres de diesel aux 100 km, des émissions de CO2 de 128 g / km *) et une BMW X3 xDrive20d (consommation de carburant de 5,4 l / 100 émissions de CO2 combinées: 142 g / km *) en tant que véhicule médical d’urgence et BMW X1 xDrive18d (consommation de carburant combinée: 4,8 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 127 g / km *) à considérer comme véhicules de contrôle des pompiers. La BMW F 750 GS de BMW Motorrad (consommation de carburant standard selon WMTC 4,1 l / 100 km, la vitesse maximale est de 190 km / h) en version coupe-feu complète le parc de véhicules de secours du groupe BMW. Le groupe BMW présentera également la BMW i8 TUNE IT en tant que véhicule de campagne à l’extérieur du RETTmobil! SÛR! en exécution policière.

Plusieurs années d’expérience et de compétence pour des véhicules spéciaux.

Le groupe BMW est actif dans le segment exigeant des véhicules spéciaux depuis les années 50 et peut ainsi se prévaloir de plus de 65 ans de tradition. Cela se reflète notamment dans la gamme étendue et diversifiée de véhicules spéciaux auto-développés et fabriqués. Ils se caractérisent tous par des solutions innovantes et sur mesure et répondent aux exigences les plus élevées en termes de performances, de fonctionnalité, de sécurité et de fiabilité. Les véhicules spéciaux du groupe BMW sont également convaincants en termes d’efficacité, de respect de l’environnement et d’économie, car ils sont basés sur les modèles de série traditionnellement exemplaires du principal fabricant d’automobiles et de motos haut de gamme.

Pour plus d’informations sur les véhicules d’urgence, consultez www.bmw.com/fr/topics/faszination-bmw/grosskunden-behoerden/behoerdenfahrzeuge.html et www.bmw-motorrad-authorities.com.

Conscient de l’importance du principal salon consacré au sauvetage et à la mobilité, le groupe BMW présentera une demi-douzaine de véhicules spéciaux pour diverses tâches et objectifs à l’occasion du RETTmobil 2019. Les six expositions offrent aux visiteurs un aperçu significatif de la gamme étendue et diversifiée de marques BMW, BMW Motorrad et MINI. Depuis plus de six décennies, le groupe BMW accompagne les spécialistes des brigades anti-incendie, des services d’urgence, des services d’assistance technique et la police dans leurs tâches exigeantes et les défis sans cesse croissants dans les domaines du sauvetage, de l’approvisionnement et de la sécurité avec de nouveaux modèles et solutions.

Pense avec toi. Conduit devant. La nouvelle BMW Série 3 en version cachée.

Dans une couleur rouge métallique forte “Melbourne rouge métallique”, la voiture attire l’attention de tout le monde de loin. Outre un système de signal spécial autonome comprenant une séquence de tonalités et un flash magnétique, le véhicule est équipé de clignotants avant autonomes.

Le conducteur et le passager avant peuvent s’asseoir sur des sièges sport avec support lombaire et sièges chauffants, qui offrent un maximum de confort et de soutien même dans les travaux les plus durs. La berline BMW 320d xDrive présentée ici offre un environnement de travail optimal (consommation de carburant moyenne: 4,8 – 4,5 l / 100 km *, émissions de CO2: 125-119 g / km *). Outre le confort et la sécurité, tels que phares à LED, volant en cuir M, Driving Assistant, Park Distance Control et Business Package Professional.

L’arrivée rapide sur le lieu de travail est assurée par un turbo diesel 4 cylindres de 140 kW / 190 ch et un couple maximal de 400 Nm compris entre 1750 et 2500 tr / min. Avec une consommation moyenne de seulement 4,8 à 4,5 litres de diesel par 100 km *, le diesel est extrêmement efficace. Les émissions de CO2 sont de 125-119 grammes par kilomètre *. Associé à la transmission Sport Automatic Steptronic et au système de traction intégrale intelligente xDrive, il accélère la berline BMW 320d xDrive à 100 km / h en 6,9 secondes, avec une vitesse maximale de 233 km / h.

Rapide et évident: la BMW X3 xDrive20d pour l’ambulance.

Un BMW X3 xDrive20d sera présent sur le stand du groupe BMW Group sur le RETTmobil 2019. Le mot “médecin d’urgence” figurant sur les côtés, à l’arrière et sur le capot indique clairement l’utilisation prévue. , Outre la feuille correspondante, le modèle présenté sur le stand BMW dispose d’un système de signalisation spécial comprenant des clignotants jaunes, des clignotants avant supplémentaires et des feux de circulation.

Le système de signalisation spécial monté sur le rail de toit ainsi que deux clignotants bleus avant et arrière garantissent l’attention nécessaire des autres usagers de la route lors d’une intervention médicale d’urgence. L’équipement comprend également une préparation radio numérique.

Le médecin d’urgence peut compter sur les instructions du système de navigation Professional pour une approche la plus rapide possible du lieu d’utilisation. Le turbodiesel à quatre cylindres de 140 kW / 190 ch (consommation de carburant combinée: 5,4 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 142 g / km) * est utile ici. La climatisation automatique, le chauffage du siège et le support lombaire du conducteur et du passager avant garantissent, entre autres, un confort accru à bord.

Utilisation polyvalente: BMW 220d xDrive Gran Tourer pour l’ambulance.

La BMW Série 2 Gran Tourer se caractérise par sa flexibilité, son espace et de nombreux détails pratiques. Avec sa position assise surélevée, ses grandes portes et son plancher cargo robuste, le Sports Activity Tourer est idéal pour passer au véhicule médical d’urgence (NEF). L’équipement optique est complété à l’avant par des clignotants bleus à l’avant et à l’arrière par des feux à l’arrière bleus et jaunes et par des clignotants jaunes supplémentaires dans le hayon.

Outre une pré-installation radio numérique Sepura et une antenne radio correspondante, une prise secteur 230 Volt et 2 prises DIN 12V à courant continu, le chargeur installé de manière permanente pour les deux batteries du véhicule et une grille de séparation en acier répondent aux exigences requises pour un véhicule médical d’urgence.

Les systèmes d’assistance modernes tels qu’un système de navigation Park Distance Control ou l’affichage tête haute assistent le conducteur sur le terrain. La BMW 220d xDrive Gran Tourer a également beaucoup à offrir en termes de dynamique de conduite. Il est propulsé par un puissant turbo diesel 4 cylindres de 140 kW / 190 ch et un couple maximal de 400 Nm. La puissance est transmise automatiquement par le biais de la Steptronic à 8 vitesses – la consommation de 4,8 litres de diesel par 100 km * est donc parfaitement équipée. Les émissions de CO2 sont de 128 g / km *. Pour que le sprint de zéro à 100 km / h passe seulement 7,8 secondes, la vitesse maximale atteint le véhicule d’urgence à 218 km / h. L’ambulance est également équipée de la transmission intégrale intelligente BMW xDrive, qui lui permet de toujours conduire le véhicule en toute sécurité sur le tarmac et de progresser de manière fiable hors de la route.

Si vous êtes pressé: BMW X1 xDrive18d pour la gestion des opérations.

Les qualités typiques de la BMW X1 actuelle sont la fiabilité, la polyvalence, l’efficacité et la dynamique. Par conséquent, le tout-terrain convient à une large gamme d’applications, dans lesquelles la vue d’ensemble, la vitesse et la manœuvrabilité sont également recherchées – par exemple, en tant que voitures de commandement pour le service d’incendie. Parmi les caractéristiques les plus visibles de la BMW X1 xDrive18d illustrées sur le RETTmobil 2019, on compte les films accrocheurs de BMW Design en RAL 3000, le système de signalisation spécial et deux radars de vitesse à DEL bleues à l’avant et à l’arrière. Une deuxième batterie pour l’alimentation des composants spécifiques à l’application et une pré-installation radio numérique avec une antenne radio répondent aux exigences de base d’un véhicule de service d’urgence. Pour une conduite en toute confiance sur des routes pavées et hors des sentiers battus, un puissant turbo diesel 4 cylindres de 110 kW / 150 ch, équipé d’une transmission Steptronic à 8 vitesses (consommation de carburant combinée: 4,8 l / 100 km d’émissions de CO2 combinées : 127g / km) *.

i8 l’accordez! SÛR! Véhicule de police.

Le niveau suivant – le nouveau véhicule de campagne de l’initiative pour un réglage sûr est tout simplement électrisant. Son front athlétique, ses impressionnantes portes papillon et ses lignes progressives font de la BMW i8 Coupé une voiture impressionnante.

Avec les nombreux composants de réglage d’AC Schnitzer, les pneus ultra-haute performance de Hankook ainsi que le système de signalisation spécial de Hella et la décoration de feuille officielle de FOLIATEC.com, TUNE IT! SAFE! – véhicule de campagne mais certainement un eye-catcher futuriste. C’est le détail le plus révolutionnaire à l’intérieur. Pour la quatrième fois consécutive, la transmission hybride rechargeable de la BMW i8 2018 a remporté le plus important concours de motorisation au monde dans sa catégorie, le “Prix du moteur international de l’année”. Le puissant moteur électrique de 105 kW (143 kW) et le puissant moteur essence 1.5 litres de BMW TwinPower Turbo de 170 kW (231 ch) accélèrent de 0 à 100 km / h en 4,4 secondes.

BMW combine la construction extrêmement légère de la passion d’une voiture de sport avec les avantages de la mobilité électrique et AC Schnitzer combine cette base avec des mesures de réglage novatrices. Agile et rapide: la BMW F 750 GS.

La BMW F 750 GS présentée sur le RETTmobil 2019 démontre de manière impressionnante les qualités qu’elle apporte avec son utilisation comme moto officielle.

En plus de la conception déjouée des sapeurs-pompiers de l’usine de Munich, l’équipement optique de la moto comprend plusieurs balises flash à LED et une balise tournante à LED, pouvant être commutées entre les couleurs bleu et jaune. Tout le système d’éclairage et le séquenceur sonore sont contrôlés en toute sécurité via des unités de commande compactes et positionnées de manière ergonomique et optimale sur le guidon. Le conducteur prend place sur un seul siège avec une boîte radio proposée à différentes hauteurs. Tous les appareils peuvent être rangés en toute sécurité et sont à portée de main en cas de besoin. Les autres ustensiles nécessaires sur le site, tels que les extincteurs pratiques, peuvent être logés dans les valises à deux côtés offrant un espace de rangement généreusement dimensionné. Les autres caractéristiques comprennent des poignées chauffantes, une protection des mains et des barres de protection.

Grâce aux modes de conduite “Rain” et “Route”, la moto peut être adaptée à différentes conditions de route. Outre le système ABS standard BMW Motorrad, le système F 750 GS est équipé du système ABS Pro avec inclinaison, ainsi que des deux programmes de conduite supplémentaires “Dynamic” et “Enduro”. Il est propulsé par un moteur 2 cylindres en ligne à 4 temps de 853 cm3, d’une puissance de 57 kW / 77 ch et d’un couple maximal de 83 Nm. La consommation standard selon WMTC est de 4,1 l / 100 km, la vitesse maximale est de 190 km / h.

MIL OSI