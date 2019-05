French News: Mise en œuvre réelle de l’engagement de Paris sur le changement climatique

Source: FMI – Nouvelles en russe

Christine Lagarde et Vitor Gaspard (photo: Sihiwe Sibeko / Reuters / Newscom) 6 mai 2019 Le changement climatique est l’un des principaux problèmes existentiels de notre temps. Ce problème concerne toutes les régions et les pays à faible revenu sont menacés par des conséquences particulièrement graves: sans mesures d’atténuation, les températures dans le monde devraient augmenter de 4 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, augmentant le risque de formation de glace et devenant irréversible. , inondations d’États insulaires de faible altitude, phénomènes météorologiques extrêmes et scénarios de réchauffement incontrôlés.Le réchauffement climatique peut également augmenter le risque de disparition de la douleur l’espèce, la propagation de la maladie, l’érosion de la sécurité alimentaire et la réduction des ressources en eaux de surface et souterraines renouvelables La bonne nouvelle est que cette grave menace entraîne des réponses multilatérales sans précédent. Au total, 190 parties ont présenté leurs stratégies en matière de lutte contre le changement climatique, presque toutes sous une forme ou une autre – des engagements de réduction des conséquences pour l’Accord de Paris de 2015. Le moment est venu d’analyser de manière réaliste comment assurer le respect de ces engagements.

La nécessité d’introduire une tarification efficace du carbone Parmi le plus grand nombre de parties, il est généralement admis que l’instauration d’une tarification du carbone (tarification du carbone dans les combustibles fossiles ou émissions de carbone résultant de la combustion de combustibles) est l’outil le plus efficace pour atténuer le changement climatique. Il crée partout des incitations à réduire la consommation d’énergie, à utiliser des carburants plus propres et à mobiliser des financements privés, tout en procurant des revenus indispensables. Ces recettes devraient être réparties de manière à réorienter les finances publiques vers la promotion d’une croissance durable et inclusive. Le choix optimal est différent selon les pays. Dans certains cas, cela signifie investir dans les ressources humaines et l’infrastructure pour atteindre les objectifs de développement durable. Dans d’autres cas, cela signifie des réductions d’impôts qui entravent les incitations à travailler et à faire croître l’économie.Le nouveau document du FMI examine comment le carbone peut être utilisé pour remplir l’engagement de Paris de réduire les émissions de CO2. Les obligations et l’empreinte carbone nécessaires à leur mise en œuvre varient d’un pays à l’autre, et l’impact de 35 $ et 70 $ par tonne sur les émissions de CO2 est pris en compte. Les paiements pour le carbone, qui sont bien en dessous de 35 dollars par tonne, suffiront pour respecter les engagements pris par les pays du G-20 (qui représentent ensemble les quatre cinquièmes des émissions mondiales). Ceci est également vrai pour les plus importants membres du G-20, tels que l’Inde Chine: une taxe sur le carbone de 35 dollars par tonne doublera presque le prix du charbon, mais augmentera le prix de détail du carburant pour automobiles d’environ 5 à 7%). Toutefois, pour certains pays ayant des obligations plus lourdes, une redevance de même 70 dollars par tonne de carbone sera inférieure au montant nécessaire.

Dans le même temps, même si les engagements actuels étaient pleinement mis en œuvre, ils limiteraient le réchauffement futur à seulement 3 degrés Celsius (valeur toujours effrayante) et non à 1,5-2 degrés Celsius – l’objectif fixé à Paris. accord. Un objectif de 2 degrés Celsius nécessitera environ un tiers pour réduire les émissions d’ici 2030 et un prix global du carbone d’environ 70 dollars la tonne. La première étape vers la tarification du carbone a été franchie et plus de 50 émissions de carbone et systèmes d’échange de droits d’émission. Dans le même temps, il est évident que le prix moyen du carbone dans le monde ne s’élèvera qu’à 2 dollars par tonne et que l’introduction de paiements pour le carbone peut être très difficile politiquement. Les événements sous diverses latitudes nous le rappellent. Par conséquent, il est impératif que ce processus soit réglementé de manière intégrée. En règle générale, cela prévoit l’introduction progressive de redevances sur le carbone et une communication claire sur l’utilisation des recettes publiques associées. Cette utilisation doit combiner des considérations de répartition des revenus, d’efficacité et de considérations politiques, mais même dans ces conditions idéales, nous aurons peut-être besoin d’autres outils pour accroître l’efficacité de la tarification du carbone, voire la remplacer. Les travaux du FMI illustrent un choix de compromis pour 135 pays grâce à l’utilisation d’un mécanisme qui quantifie les émissions, les effets budgétaires et économiques de divers outils d’atténuation. Une approche prometteuse consiste à éviter une augmentation politiquement complexe du prix des carburants en complétant les paiements sur les émissions de carbone par des taxes et des programmes de subventions neutres en termes de revenus, afin de stimuler une production d’électricité plus propre, de passer à des véhicules plus propres et d’accroître l’efficacité énergétique. l’échelle d’action peut être augmentée en renforçant le processus de Paris grâce à un mécanisme volontaire pour fixer une charge minimale de carbone parmi Tran avec de grandes émissions. Une redevance carbone minimale garantit un niveau minimal d’action d’atténuation et offre en même temps un moyen de protection contre les pertes concurrentielles. Les pays développés pourraient assumer une plus grande responsabilité en matière d’atténuation en exigeant des frais minimums plus élevés. Ce régime pourrait être conçu de manière flexible pour tenir compte des conditions et des politiques spécifiques des pays.Réforme des subventions énergétiques Un autre argument important est que les dommages causés par l’utilisation de combustibles fossiles ne se limitent pas au changement climatique. Cette utilisation entraîne également une mortalité par pollution atmosphérique, des embouteillages et des accidents dans les régions respectives. Pour toutes ces raisons, de nombreux pays ont maintenant des prix de l’énergie déraisonnables, même en laissant de côté les préoccupations relatives au changement climatique. Selon les estimations figurant dans le nouveau document de travail du FMI, les subventions mondiales à l’énergie pour les combustibles fossiles s’élèveraient à 5,2 billions de dollars, soit 6,5% du PIB mondial, et ce chiffre n’a pas changé depuis nos estimations précédentes. La plupart des avantages de la réforme des prix sont de nature locale. Les pays peuvent ainsi améliorer leur position tout en aidant à résoudre les problèmes mondiaux liés au changement climatique. La conclusion principale est que la solidarité est dans l’intérêt de chacun. Presque tous les experts en matière de changement climatique sont en principe d’accord avec l’idée de la tarification du carbone et de la réforme des prix de l’énergie. Les ministères des Finances qui reconnaissent leur responsabilité devront trouver avec compétence les opportunités de fournir des incitations fortes, compte tenu des contraintes en termes de politique et de répartition des revenus, et de créer et améliorer des outils à cet effet. Au FMI, nous restons optimistes quant à l’apparition et au développement de pratiques optimales qui auront des effets bénéfiques sur les autres. Il est difficile de surestimer l’urgence de cette tâche car les possibilités de contrôler le réchauffement climatique dans des limites contrôlables diminuent rapidement. Des actions sont nécessaires de chaque personne, chaque organisation, chaque pays. Tout le monde peut changer la situation pour le mieux! ***** Liens connexes:

Christine Lagarde est directrice générale du Fonds monétaire international. Après le premier mandat de cinq ans, elle a été nommée pour un second mandat en juillet 2016. Citoyenne française, ancienne ministre française des Finances de juin 2007 à juillet 2011, elle a également occupé le poste de ministre d’État française au Commerce extérieur pendant deux ans. Elle a également mené une longue et remarquable carrière d’avocate antitrust. travail et a été partenaire du cabinet d’avocats international Baker & McKenzie, où elle a été élue présidente en octobre 1999. Elle a occupé le poste le plus élevé dans cette société jusqu’en juin 2005, date à laquelle elle a été nommée à son premier poste ministériel en France. Mme Lagarde est diplômée de l’Institut de science politique et de la faculté de droit de l’Université Paris X, où elle a également enseigné avant de rejoindre Baker & McKenzie en 1981. Plus de renseignements biographiques. Vitor Gaspar, de nationalité portugaise, est directeur de Questions budgétaires du FMI. Avant de rejoindre le FMI, il a occupé divers postes de direction au sein de la Banque du Portugal, notamment celui de conseiller spécial au cours de la période récente. En 2011-2013, il était ministre des Finances et de l’Administration publique du Portugal. En 2007-2010, il a dirigé le bureau de conseil en matière de politique européenne à la Commission européenne. De 1998 à 2004, il a été directeur général de la recherche à la Banque centrale européenne. M. Gaspard est titulaire d’un doctorat et d’un post-doctorat en économie de l’Université de Nova à Lisbonne. Il a également étudié à l’Université catholique du Portugal.

Département de communication publique

MIL OSI