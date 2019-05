French News: O. Melnichenko: Le renforcement de la coopération transfrontalière est nécessaire pour le développement socio-économique des régions

Source: Russie – Conseil de la fédération

À Kaliningrad, les sénateurs ont abordé des questions d’actualité concernant l’application de la loi fédérale sur les bases de la coopération transfrontalière.

À Kaliningrad, une réunion du Conseil de la fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, l’autonomie locale et les affaires du Nord a été organisée sur le thème «Pratique de l’application de la loi fédérale sur les bases de la coopération transfrontalière»: questions d’actualité ». , le gouvernement local et les affaires du Nord Oleg Melnichenko. MelnichenkoOleg Vladimirovich, représentant de l’organe législatif (représentant) de l’autorité de l’Etat dans la région de Penza “Le renforcement de la coopération transfrontalière est nécessaire pour le développement économique et social des régions frontalières”, a souligné le parlementaire.

Le sénateur a rappelé qu’en 2017 avait été adoptée la loi fédérale sur les bases de la coopération transfrontalière, qui définissait les principes de base, les objectifs et les domaines de la coopération transfrontalière. «Il est important de discuter de la pratique de son application et des perspectives de développement de la coopération transfrontalière, à travers le prisme des documents les plus importants adoptés récemment et définissant les objectifs et les objectifs stratégiques du développement de la Fédération de Russie ainsi que les priorités de développement régional», a-t-il déclaré. Le législateur a appelé l’un de ces documents la stratégie de développement territorial de la Fédération de Russie pour la période allant jusqu’à 2025.

La stratégie de développement territorial de la Fédération de Russie est liée à la nécessité de renforcer la coopération transfrontalière entre les régions frontalières de la Fédération de Russie et les pays voisins.

“La stratégie associe la nécessité de renforcer la coopération transfrontalière des régions frontalières de la Fédération de Russie avec les pays voisins avec les tâches d’assurer la sécurité nationale de la Fédération de Russie par le développement socio-économique des territoires géostratégiques de notre pays.” stimuler la coopération transfrontalière.Il a noté que les sénateurs sont actifs dans aimodeystvovali avec le ministère russe du Développement économique dans la préparation de la stratégie, et va maintenant discuter d’un plan de projet pour sa mise en œuvre. «Le plan doit nécessairement refléter des mesures spécifiques pour mettre en œuvre les dispositions de la stratégie concernant le renforcement de la coopération transfrontalière.» Oleg Melnichenko a informé que, dans le cadre de la préparation de la manifestation, le Conseil de la fédération surveillait la situation dans les régions et les municipalités. “L’analyse des informations reçues nous permet d’affirmer qu’en général, les sujets de la Fédération et des municipalités interagissent activement avec les États frontaliers, organisent diverses réunions et manifestations, concluent des accords.” Le sénateur estime qu’il est très important que tous les efforts restent au niveau des négociations. et des intentions, et serait incorporé dans des projets spécifiques. Tout cela devrait finalement contribuer à améliorer la qualité de la vie de la population, a souligné M. Oleg Melnichenko, qui a souligné plusieurs problèmes importants pour les régions et les municipalités. Parmi eux figure l’état de l’infrastructure des zones frontalières, ce qui laisse beaucoup à désirer. Cela a été rapporté par la région de Kourgan, la République de l’Altaï, la République de Tyva, la République tchétchène et d’autres sujets de la Fédération.En outre, selon le président du Comité du Conseil de la Fédération, une partie importante des zones frontalières est située dans des zones de montagne difficiles d’accès. pour résoudre ce problème et surveiller l’état actuel des points de contrôle, évaluer la nécessité de les moderniser, afin de bien comprendre où, quoi et combien reste à faire et, bien sûr, Kie les moyens nécessaires à cet effet « , – at-il dit Oleg Melnichenko.Senator attiré l’attention sur les problèmes de développement des infrastructures des zones frontalières. La région de Volgograd, par exemple, a souligné les difficultés liées au fonctionnement instable des systèmes d’alimentation en électricité et à l’irrigation dans les zones frontalières. Ces installations sont dans un état insatisfaisant et vital pour les habitants des zones frontalières. «Bien entendu, les sujets de la Fédération de Russie et des municipalités ont besoin de l’aide du gouvernement fédéral pour résoudre un certain nombre de problèmes de grande envergure liés à la modernisation et à la création des infrastructures nécessaires», déclare Oleg Melnichenko.

Dans le même temps, a noté le parlementaire, les régions et les municipalités elles-mêmes doivent œuvrer pour améliorer le climat des investissements et créer des conditions attractives pour les activités commerciales. “Ils devraient utiliser tout l’arsenal d’incitations financières et autres, éliminer les obstacles administratifs.” Parallèlement, le président du Comité du Conseil de la Fédération estime que chaque région, sur la base d’une analyse de sa propre structure économique, devrait définir des priorités dans les domaines de coopération, notamment dans la mise en œuvre du commerce transfrontalier. «Ceci est extrêmement important pour réduire les interactions inégales avec les pays voisins en termes d’exportation de matières premières et de produits à faible valeur ajoutée et d’importation de produits finis. Il est nécessaire de développer notre propre production et d’accroître l’intérêt des partenaires étrangers pour l’achat de leurs produits. ”Au sujet des tâches stratégiques, Oleg Melnichenko a attiré l’attention du ministère du Développement économique de Russie sur la nécessité de donner la priorité à la coopération transfrontalière dans les domaines scientifique et technique. «Nous savons tous quelles sont les tâches auxquelles le pays est confronté aujourd’hui. Il est donc nécessaire de souligner clairement les principales orientations. C’est le seul moyen de parvenir à un développement décisif “, a déclaré le sénateur. Après la discussion, les sénateurs ont formulé des recommandations au gouvernement de la Fédération de Russie, aux ministères et départements compétents, ainsi qu’aux sujets de la Fédération. Des membres du Conseil de la Fédération, des représentants d’instances gouvernementales régionales et des experts ont pris part à l’événement.

