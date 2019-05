French News: Prix ​​à la consommation avril 2019: + 2,0% par rapport à avril 2018

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Les prix élevés de l’énergie et l’effet calendaire déterminent le taux d’inflation

Communiqué de presse n ° 181 du 14 mai 2019

Indice des prix à la consommation, avril 2019 + 2,0% ga (résultat préliminaire confirmé) + 1,0% mois (résultat préliminaire confirmé)

Indice des prix à la consommation harmonisé, avril 2019 + 2,1% sur un an (résultats préliminaires confirmés) + 1,0% en mois (résultat préliminaire confirmé)

WIESBADEN – Les prix à la consommation en Allemagne étaient en hausse de 2,0% en avril 2019 par rapport à avril 2018 inflation – mesurée sur Indice des prix à la consommation (IPC) – fort, en mars 2019, il était de + 1,3%. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 1,0% en avril 2019 par rapport à mars 2019.

En avril 2019, le produits énergétiques par rapport à avril 2018 de 4,6%, augmentant ainsi l’inflation globale. D’avril 2018 à avril 2019, les prix du mazout léger ont augmenté de 9,4% et ceux du carburant de 5,4%. Le chauffage urbain (+ 5,3%), le gaz naturel (+ 3,2%) et l’électricité (+ 3,0%) ont également été beaucoup plus chers qu’un an auparavant. Hors prix de l’énergie, le taux d’inflation en avril 2019 aurait été de + 1,7%.

En outre, le taux d’inflation d’avril 2019 a été principalement influencé par la hausse des prix des vacances à forfait (+ 11,2%). Ceci est principalement dû à l’effet de calendrier dû à la situation tardive de Pâques cette année par rapport à l’année précédente. Pour les voyages en bus longue distance (+ 13,6%), pour les billets d’avion (+ 6,1%) et les billets de train (+ 3,4%), les consommateurs ont également dû payer beaucoup plus cher en un an.

Les prix pour nourriture augmenté d’avril 2018 à avril 2019 à + 0,8% en dessous de la moyenne. Les légumes en avril 2019 étaient nettement plus chers que l’année précédente (+ 9,7%). Les autres augmentations de prix ont concerné le poisson, le poisson et les fruits de mer (+2,6%) et le pain et les produits à base de céréales (+2,3%). Ces augmentations de prix ont toutefois été compensées par une forte baisse du prix des fruits (-8,4%). En un an, les prix des huiles et des matières grasses comestibles (-1,9%), des produits laitiers et des œufs (-1,3%) ainsi que du sucre, des confitures, du miel et d’autres confiseries (-1,0%) ont également diminué.

Le prix total des biens a augmenté de 1,8% entre avril 2018 et avril 2019. Outre les hausses importantes des prix des produits énergétiques (+ 4,6%), les journaux et magazines (+ 4,8%) et les produits du tabac (+ 3,6%) sont également devenus plus chers. Par ailleurs, certains produits étaient également beaucoup moins chers (par exemple, les appareils électroniques grand public: -6,8%, les téléphones: -6,7%).

Par rapport aux biens, les prix totaux des services ont augmenté de + 2,1% en avril 2019 par rapport à l’année précédente, principalement en raison de la hausse des prix des services de voyage. En outre, les services fournis par les institutions sociales (+ 5,0%), les services de maintenance et de réparation de véhicules (+ 4,3%) et les services de restauration (+ 2,6%) ont augmenté. La hausse des prix du loyer net froid (+1,4%) a également été importante pour l’évolution des prix des services, les ménages y consacrant une grande partie de leurs dépenses de consommation.

Changement en avril 2019 par rapport au mois précédent de mars 2019

Par rapport à mars 2019, l’indice des prix à la consommation a fortement augmenté de 1,0% en avril 2019. Ceci est principalement dû à la hausse des prix des vacances à forfait (+ 15,9%). Les prix du transport de voyageurs par bus longue distance (+ 14,8%), par avion (+ 3,6%) et par train (+ 3,4%) étaient également nettement plus élevés en avril 2019 par rapport au mois précédent. En outre, les prix des carburants ont augmenté de 4,9% en avril 2019. L’énergie totale a augmenté de 2,1% par rapport au mois précédent.

Indice des prix à la consommation pour l’Allemagne avril 2019

Indice total / index partiel

pondération

Indice2015 = 100

Changement par rapport à la période de l’année dernière

Variation par rapport au mois précédent

dans ‰

en%

1 La preuve des résultats est fournie sans répartition.

indice global

1 000,00

105,2

2.0

1.0

Nourriture et boissons non alcoolisées

96,85

106,6

0,5

0,0

nourriture

84,87

107,2

0,8

0,1

Viande et produits à base de viande

18,60

105,4

1.2

0,2

fruit

8,88

103,3

-8,4

-0,6

légume

11,08

112,6

9.7

0,9

Boissons alcoolisées et tabac

37,77

110,5

2,5

0,7

Vêtements et chaussures

45,34

105,3

1.1

2.4

Appartement, eau, électricité, gaz et autres combustibles

324,70

104,7

2.1

0,3

loyer net

196,32

105,3

1.4

0,2

Électricité, gaz et autres combustibles (énergie domestique)

68,82

102,4

4.3

0,5

courant

25,92

106,5

3.0

0,4

gaz naturel1

13,53

95,5

3.2

0,5

Mazout léger1

7.01

117,6

9.4

1.6

Meubles, luminaires, appareils ménagers et autres accessoires ménagers

50.04

102,5

0,8

0,4

santé

46,13

104,5

1.3

0,1

trafic

129,05

106,9

3.3

1.7

carburants

35.01

106,2

5.4

4.9

super

25,66

105,2

5.3

6.7

Le carburant diesel

8,64

109,6

5.7

0,8

Postes et télécommunications

26,72

96,1

-0,6

-0,1

Loisirs, divertissement et culture

113,36

103,6

3.3

3.5

Forfaits vacances

26,62

102,2

11.2

15.9

éducation

9.02

104,8

0,0

0,2

Services de restauration et d’hébergement

46,77

108,8

2,5

0,6

Autres biens et services

74,25

105,3

1.7

0,3

indice global

sans nourriture et sans énergie

811,30

105,2

1.8

0,9

sans énergie (énergie domestique et combustibles)

896,17

105,4

1.7

0,8

sans mazout ni carburant

957,98

105,1

1.8

0,8

marchandises

468,16

104,8

1.8

0,8

biens de consommation

297,54

105,8

2.4

0,9

énergie

103,83

103,7

4.6

2.1

services

531,84

105,5

2.1

1.0

Indice harmonisé des prix à la consommation en Allemagne

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) pour l’Allemagne, calculé pour les besoins de l’Europe, était plus élevé de 2,1% en avril 2019 par rapport à avril 2018. Par rapport à mars 2019, l’indice a considérablement augmenté de 1,0% en avril 2019.

De plus amples informations sur les statistiques des prix à la consommation sont disponibles dans Fachserie 17, Reihe 7 “Indices des prix à la consommation pour l’Allemagne». Des statistiques détaillées sur les prix à la consommation sont disponibles dans les tableaux. Indice des prix à la consommation (61111-0004) et (61111-0006) aussi bien que Indice des prix à la consommation harmonisé (61121-0002) et (61121-0004) dans la base de données GENESIS-Online.

