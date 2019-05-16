А. Турчак предложил расширить межрегиональное сотрудничество с Японией, включив в него региональные парламенты

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках рабочего визита в Токио вице-спикер СФ встретился с Председателем Палаты советников Парламента Японии Т. Датэ.

В рамках рабочего визита в Токио заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области встретился с Председателем Палаты советников Парламента Японии Тюити Датэ.

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Вице-спикер Совета Федерации предложил развивать двустороннее межрегиональное сотрудничество не только на уровне Совета губернаторов России и Японии, но также подключить к этому диалогу представителей региональных парламентов.

Мы считаем очень важным развитие связей межрегиональных

«Помимо развития межпарламентских, мы считаем очень важным развитие связей межрегиональных. Напомню, что в Москве возобновил свою работу Совет губернаторов, где представлены губернаторы российских регионов и руководители префектур Японии. Для нас очень важно, что с завершением перекрестного года России и Японии эти связи не разрываются, и на высоком уровне готовится решение об объявлении следующего года годом регионального сотрудничества», — сказал Андрей Турчак.

Встреча Андрея Турчака с Председателем Палаты советников Парламента Японии Тюити Датэ

Он предложил расширить формат регионального сотрудничества и вовлечь в него не только губернаторов и руководителей префектур, но и спикеров и депутатов, представленных на уровне региональных парламентов. «Мы хотели бы, чтобы вы подобный сигнал довели до парламентов ваших префектур», — подчеркнул Андрей Турчак.

Тюити Датэ поддержал это предложение, отметив, что под руководством Премьер-министра Японии и Президента России двусторонние отношения получили мощный стимул для развития в самых разных сферах. «Я тоже обращаю большое внимание на активизацию и развитие отношений именно между регионами. Для решения сложных вопросов, существующих между Японией и Россией, необходимо формирование доверительных отношений между двумя странами. Мы прилагаем усилия для продвижения парламентских обменов», – сказал спикер.

Встреча Андрея Турчака с Председателем Палаты советников Парламента Японии Тюити Датэ

Во встречах также приняли заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Парламентом Японии Виктор Озеров, ОзеровВиктор Алексеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Хабаровского края член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края депутат Государственной Думы Сергей Сопчук.

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