Бывший министр сельского хозяйства Республики Калмыкия осужден за превышение должностных полномочий и мошенничество

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Элистинский городской суд Республики Калмыкия вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя Председателя Правительства Республики Калмыкия – Министра сельского хозяйства республики. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (превышение должностных полномочий и мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что в конце июля 2011 года министр, являясь одновременно председателем Совета директоров ОАО «Агрохолдинг «Мраморное мясо Калмыкии», превышая должностные полномочия, самовольно установил незаконный порядок предоставления субсидий на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота.

В соответствии с этим порядком их полная выдача фермерам осуществлялась только в случае перечисления на расчетный счет агрохолдинга части полученной субсидии по договорам беспроцентных займов с данным обществом.

Тем самым была обеспечена возможность хищения указанных денежных средств. В результате 374 получателя субсидии перечислили на счет агрохолдинга денежные средства на сумму более 19 млн. рублей.

Кроме того, в период с ноября 2011 г. по август 2012 г. при пособничестве лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, министр путем заключения фиктивных договоров поставки строительных материалов и кормов в пользу агрохолдинга совершил хищение денежных средств указанного общества на сумму свыше 25 млн. рублей.

Обвинительное заключение по данному уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть.

Поддержание государственного обвинения осуществлялось группой государственных обвинителей в составе работников управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе и прокуратуры Республики Калмыкия.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности бывшего чиновника и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности государственной службы сроком на 2 года, а также лишен почетного звания – «Заслуженный работник сельского хозяйства».

Приговор в законную силу не вступил.

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