В. Матвиенко возложила цветы к памятнику Героя России, Чрезвычайного и Полномочного Посла А. Карлова

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации находится в Турецкой Республике с официальным визитом во главе делегации верхней палаты парламента.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга возложила цветы к памятнику Героя России, Чрезвычайного и Полномочного Посла Андрея Карлова. Монумент расположен на территории Посольства РФ в столице Турции – Анкаре. Дипломат погиб от рук террориста 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре.

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Председатель Совета Федерации находится в Турецкой Республике с официальным визитом во главе делегации верхней палаты парламента.

Мы видим хороший политический климат в двусторонних отношениях

В возложении приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, члены делегации СФ — заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Великим Национальным Собранием Турции Мурат Хапсироков, ХапсироковМурат Крым-Гериевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области а также председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко БурлачкоЮрий АлександровичПредседатель Законодательного Собрания Краснодарского края и председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. ИщенкоАлександр ВалентиновичПредседатель Законодательного Собрания Ростовской области

Общаясь с сотрудниками Посольства РФ в Анкаре, Валентина Матвиенко отметила высокую роль дипломатов в развитии политического, экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества между странами.

«Мы видим хороший политический климат в двусторонних отношениях. Идет сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, наши страны содействуют урегулированию ситуации в Сирии, других региональных конфликтов. Есть настрой на развитие взаимодействия по всем направлениям, идут парламентские контакты по широкому кругу вопросов. Нужно делать все, чтобы не сбавлять высокий темп сотрудничества, который задают лидеры наших стран», — подчеркнула глава Совета Федерации.

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