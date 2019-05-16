Source: Russia – Council of the Federation

Поправки в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вводят альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за предоставление заведомо недостоверных сведений о доходах и расходах.

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области проинформировал, что сегодня Государственная Дума в первом чтении приняла поправки в статью 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Инициатива была внесена на рассмотрение вице-спикером Совета Федерации 3 апреля текущего года.

Документ смягчает и вводит альтернативные виды санкций за допущенные ошибки в декларациях о доходах и имуществе, которые ежегодно обязаны подавать депутаты муниципальных образований.

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Как указано в пояснительной записке, законопроектом предлагается ввести альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Принятие законопроекта позволит не применять к муниципальным депутатам чрезмерных санкций и сохранить опытные и квалифицированные кадры

Андрей Турчак рассказал, что в рамках работы над законопроектом в регионах были проведены встречи с муниципальными и сельскими депутатами. «На этих встречах наши поправки получили положительный отклик. Принятие законопроекта позволит не применять к муниципальным депутатам чрезмерных санкций и сохранить опытные и квалифицированные кадры, что позволит качественно улучшить жизнь людей на местах», – уверен вице-спикер Совета Федерации.

При этом, подчеркнул он, в случае серьезных нарушений требований антикоррупционного законодательства сохраняется возможность применения такой меры ответственности, как досрочное прекращение полномочий депутата. «Нужно понимать, что сельские и муниципальные депутаты – это те, кто приносят пользу своим ежедневным трудом при довольно высокой общественной нагрузке. Это самые близкие к людям представители власти. Мы рассчитываем, что принятие закона позволит привлечь больше кандидатов на выборах в муниципальные органы власти», – добавил Андрей Турчак.

Порядок применения альтернативных мер ответственности будет устанавливаться законом субъекта РФ и (или) регламентом либо иным актом представительного органа муниципального образования, пояснил вице-спикер СФ.

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