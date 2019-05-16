Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#главное#Спектр-РГ#орбитальные группировки#космодромы16.05.2019 18:08
Заправка космического аппарата «Спектр-РГ»
Специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме Байконур приступили к операциям по заправке космического аппарата «Спектр-РГ» компонентами топлива, они будут продолжаться несколько дней.
Затем космический аппарат будет транспортирован в монтажно-испытательный корпус для подготовки к сборке в составе космической головной части ракеты-носителя «Протон-М».
Запуск запланирован 21 июня 2019 года. «Спектр-РГ» – проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Аппарат будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.
[embedded content]