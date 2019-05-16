Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Спектр-РГ#орбитальные группировки#космодромы16.05.2019 18:08

Заправка космического аппарата «Спектр-РГ»

Специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме Байконур приступили к операциям по заправке космического аппарата «Спектр-РГ» компонентами топлива, они будут продолжаться несколько дней.

Затем космический аппарат будет транспортирован в монтажно-испытательный корпус для подготовки к сборке в составе космической головной части ракеты-носителя «Протон-М».

Запуск запланирован 21 июня 2019 года. «Спектр-РГ» – проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Аппарат будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.

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