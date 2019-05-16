И. Каграманян: В Ярославле стартовала Всероссийская акция «Онкопатруль»

Source: Russia – Council of the Federation

Основное направление акции – повышение информированности граждан о современных возможностях онкологии, отметил сенатор.

В Ярославле стартовала Всероссийская акция «Онкопатруль», сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян. КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сенатор выступил инициатором ее проведения совместно с главным внештатным онкологом Министерства здравоохранения РФ Андреем Каприным.

В рамках акции специалисты Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А.Герцена рассказали медикам, представителям общественных организаций, муниципальных палат Ярославской области, студентам, руководителям социальных служб области о самых эффективных и современных методиках лечения онкологических заболеваний, о новых направлениях в работе онкологической службы России.

Основное направление акции – повышение информированности граждан о современных возможностях онкологии

Игорь Каграманян подчеркнул, что основное направление акции – повышение информированности граждан о современных возможностях онкологии. «Необходимо нацелить все общество на то, чтобы пациент с ранними признаками онкологического заболевания мгновенно попадал к врачам-специалистам и получал помощь на современном уровне. При активном участии Андрея Каприна разработан новый алгоритм оказания онкологической помощи, который внедряется по всей стране. Суть его в том, что в течение четырнадцати дней пациенту, у которого есть признаки онкологического заболевания, должен быть поставлен диагноз и начато лечение».

В Ярославле стартовала Всероссийская акция «Онкопатруль»

Андрей Каприн отметил, что своевременное диагностирование заболевания имеет решающее значение для успешного лечения. «Главный враг рака – это раннее выявление. Необходимо вовремя оказать пациенту специализированную помощь. Очень правильный подход – вооружить онкологов, которые находятся близко к первичному звену, такой же аппаратурой, которая есть в поликлиниках больших стационаров, так называемых Центрах амбулаторно-онкологической помощи, которые сократят маршрут пациента до онкодиспансера. Человек уже в поликлинике попадет под наблюдение врача-онколога, который сразу назначит ему все необходимые исследования. В специализированное учреждение пациент придет уже обследованный».

В Ярославле стартовала Всероссийская акция «Онкопатруль»

По словам Игоря Каграманяна, самые современные технологии раннего выявления, диагностики, лечения онкологических заболеваний, хирургического, лучевого лечения, химиотерапии на мировом уровне доступны в федеральных центрах. «Задача поставлена Президентом России — сделать так, чтобы помощь была доступна всем нашим гражданам независимо от места проживания. Эта проблема обсуждалась на встрече с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области Кроме того, были затронуты перспективы строительства мощного хирургического корпуса онкобольницы, внедрения современных организаций и научных технологий».

В этом году на базе областной клинической больницы планируется открыть центр позитронно-эмиссионной томографии. Этот вид исследований позволит врачам выявлять онкологические заболевания на ранней стадии и своевременно принимать решения о тактике лечения. Также планируется переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным. В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут приобретены наркозно-дыхательные аппараты, мультиспиральный компьютерный томограф, УЗИ-аппараты для областной онкологической больницы.

Акция, стартовавшая в Ярославле, охватит Московскую, Калужскую области, Республику Башкортостан, Ставропольский край, Воронежскую область и другие регионы страны.

MIL OSI