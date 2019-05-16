О. Мельниченко: Проблема сохранения историко-культурных и природных ландшафтов нуждается в серьезном системном изучении

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили вопросы сохранения историко-культурных и природных ландшафтов как фактора пространственного развития РФ и укрепления межнациональных отношений.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел совещание на тему «Сохранение историко-культурных и природных ландшафтов как фактор пространственного развития РФ и укрепления межнациональных отношений».

Совещание на тему «Сохранение историко-культурных и природных ландшафтов как фактор пространственного развития РФ и укрепления межнациональных отношений»

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Олег Мельниченко

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Дмитрий Кузьмин

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Совещание на тему «Сохранение историко-культурных и природных ландшафтов как фактор пространственного развития РФ и укрепления межнациональных отношений»

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Совещание на тему «Сохранение историко-культурных и природных ландшафтов как фактор пространственного развития РФ и укрепления межнациональных отношений»

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Совещание на тему «Сохранение историко-культурных и природных ландшафтов как фактор пространственного развития РФ и укрепления межнациональных отношений»

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Совещание на тему «Сохранение историко-культурных и природных ландшафтов как фактор пространственного развития РФ и укрепления межнациональных отношений»

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Совещание на тему «Сохранение историко-культурных и природных ландшафтов как фактор пространственного развития РФ и укрепления межнациональных отношений»

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Совещание на тему «Сохранение историко-культурных и природных ландшафтов как фактор пространственного развития РФ и укрепления межнациональных отношений»

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Совещание на тему «Сохранение историко-культурных и природных ландшафтов как фактор пространственного развития РФ и укрепления межнациональных отношений»

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Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ, в числе принципов пространственного развития страны закреплены принципы учета этнокультурного фактора при обеспечении социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, рационального природопользования, сохранения природного и историко-культурного наследия, обеспечения доступа к природным и культурным ценностям, принцип интересов и мнения населения и бизнеса при планировании социально-экономического развития территорий.

Сохранение историко-культурных природных ландшафтов – важнейший фактор, способствующий достижению целей социально-экономического развития страны

Олег Мельниченко подчеркнул, что сохранение историко-культурных природных ландшафтов как объектов культурного наследия, – важнейший фактор, способствующий достижению целей социально-экономического развития страны, а также целей государственной национальной политики, в том числе формированию и укреплению общероссийской гражданской идентичности. «Без этого невозможно обеспечить надлежащее сохранение культуры народов России в целом, и это важно учитывать при обеспечении социально-экономического развития страны», — считает сенатор.

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«Проблема сохранения историко-культурных и природных ландшафтов нуждается в серьезном системном изучении с привлечением профильных научных организаций, ведущих ученых, а также представителей общественных организаций, которые много лет занимаются защитой культурных объектов природного наследия», — подчеркнул глава Комитета Совета Федерации.

Олег Мельниченко рассказал о проводимой Комитетом работе по совершенствованию законодательного обеспечения комплексного социально-экономического развития исторических поселений. Он также указал на отсутствие единой государственной системы мониторинга деятельности по сохранению объектов культурного наследия, предусматривающей фиксацию обращений организаций и граждан в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и государственные органы субъектов Российской Федерации по вопросам сохранения объектов культурного и природного наследия и открытости информации о результатах рассмотрения обращений уполномоченными государственными органами.

Статс-секретарь – заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова рассказала о направлениях деятельности ведомства в этой сфере, уделив значительное внимание вопросам охраны и территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для ведения ими на этих территориях традиционного природопользования и традиционного образа жизни.

В ходе мероприятия были рассмотрены правовые вопросы сохранения культурных и природных ландшафтов как объектов культурного наследия народов России, вопросы сохранения объектов культурного наследия в исторических поселениях, в том числе в контексте задач пространственного развития Российской Федерации, совершенствования системы расселения.

Научный руководитель Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, академик РАН Валерий Тишков обосновал необходимость закрепления на уровне федерального закона определения понятия «культурный ландшафт» и корректировки определения понятия «достопримечательное место», а также внесение ряда изменений в законодательство, направленных на защиту культурных и природных ландшафтов.

Участники совещания обсудили выявленные на практике правовые проблемы, связанные с реализацией Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», а также ряда положений Градостроительного кодекса и Земельного кодекса, оказывающих существенное негативное влияние на сохранение объектов культурного наследия, в особенности, на культурные и природные ландшафты, объекты культурного наследия в исторических поселениях.

Были отмечены конкретные примеры разрушения объектов культурного наследия, свидетельствующие о недостаточной эффективности законодательных и организационных мер в области сохранения культурных и природных ландшафтов.

Координатор общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин отметил, в частности, необходимость закрепления в федеральном законе определения понятия «культурный ландшафт», и сказал о важности совершенствования организации взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с общественными объединениями и другими негосударственными некоммерческими организациями, участвующими в осуществлении общественного контроля в области сохранения культурного и природного наследия.

Участниками совещания были высказаны конкретные предложения по совершенствованию законодательства в области охраны объектов культурного наследия. Кроме того, профильным комитетам палат Федерального Собрания рекомендовано проанализировать проект плана мероприятий по реализации Стратегии и при необходимости подготовить и направить в Министерство экономического развития РФ замечания и предложения по указанному проекту. Это должны быть конкретные мероприятия в целях комплексного развития исторических поселений, сохранения культурных и природных ландшафтов, являющихся объектами культурного наследия, с учетом приоритетов пространственного развития страны.

Проект итогового решения совещания будет доработан с учетом замечаний и предложений, высказанных участниками совещания.

В обсуждении приняли участие члены Совета Федерации, председатель Правления Ассоциации развития исторических поселений «Русская провинция» Сергей Рыбаков, председатель Совета Московского областного отделения областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций и научного сообщества.

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