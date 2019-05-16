Памяти почетного профессора СПбГУ Владимира Колесова

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Вся научная и педагогическая деятельность Владимира Викторовича Колесова (1934–2019) была неразрывно связана с ЛГУ (СПбГУ). В 1957 году он окончил отделение русского языка и литературы ЛГУ по специальности «филолог-русист». С 1962 года работал на кафедре русского языка ЛГУ (СПбГУ), коллектив которой возглавлял с 1978 по 2006 год.

Научное наследие профессора Колесова составляют более 750 публикаций. Его докторская диссертация «Историческая акцентуация в древнерусском языке», посвященная истории русского ударения, до сих пор является одной из классических работ, на которую неизменно ссылаются историки языка.

Вышедшая в 1980 году монография В. В. Колесова «Историческая фонетика русского языка» надолго определила магистральное направление дальнейших исследований в области исторической фонетики. Многочисленные открытия и наблюдения ученого в области древнерусского языка были обобщены в книгах «Древнерусский литературный язык» (1989), «Русская диалектология» (1990), «Русская акцентология» (2010) и других, а также многочисленных статьях.

В последние годы профессор Колесов работал над научной темой, которую сам определял как «философию русского слова». Одноименная монография, вышедшая в 2002 году, имела большой научный резонанс: учение профессора о русской языковой ментальности, осмысление русского слова в национальной философской и духовной традиции нашли отклик в большом количестве исследований российских и зарубежных ученых. Этой теме сам автор посвятил 14 лингвофилософских книг и два учебных пособия для студентов магистратуры и аспирантов.

В течение длительного времени Владимир Викторович читал курсы исторической грамматики русского языка, истории русского литературного языка, сравнительной грамматики славянских языков, специальные курсы по актуальным проблемам языкознания. Многолетний опыт чтения лекций по истории русского языка был обобщен в учебниках «Историческая фонетика русского языка» (1980), «История русского языка» (2004), «Историческая грамматика русского языка» (2009) и ряде других, неоднократно переиздававшихся.

Выдающийся научный и педагогический вклад Владимира Викторовича Колесова был отмечен рядом наград — в частности, медалью «Ветеран труда СССР», медалью «Санкт-Петербургский государственный университет», медалью «Филологический факультет». В. В. Колесов являлся лауреатом университетских премий за лучшие научные работы (1973; 1989; 1999) и за педагогическое мастерство (1988). В 2018 году ему было присвоено звание «Почетный профессор СПбГУ».

Светлая память о выдающемся ученом, педагоге навсегда сохранится в памяти людей, знавших Владимира Викторовича Колесова.

Прощание пройдет 18 мая в храме Святой преподобной мученицы Евгении (ул. Парашютная, 69). Отпевание — в 13:00. За подробной информацией просьба обращаться по телефону +7 (812) 238–08–42.

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