Петербургские шахматисты выиграли командный чемпионат России

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа в 9 субъектах Российской Федерации, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Компания эксплуатирует около 11 тыс. км магистральных газопроводов.

В зону ответственности предприятия входят 32 компрессорные станции, 244 газораспределительные станции, объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, связи, метрологии, автоматики. В составе компании 18 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

С 2008 года в компании функционирует интегрированная система менеджмента, которая объединяет систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента, систему менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда. Коллектив насчитывает свыше 7 тыс. человек. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.

Конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» проходят регулярно на протяжении многих лет. С каждым годом расширяется диапазон специальностей, по которым соревнуются рабочие, и уровень производственных состязаний, способствующих повышению престижа рабочих профессий, освоению рациональных приемов труда и распространению накопленного опыта среди работников предприятия.

Санкт-Петербургская Шахматная Федерация существует с 1991 года и является второй по величине и значимости региональной шахматной организацией России. В ее составе более 150 членов, среди них более 20 гроссмейстеров, а также более 40 международных мастеров.

С 1998 года ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (до 2008 года ООО «Лентрансгаз») оказывает поддержку Санкт-Петербургской Шахматной Федерации.

С 2008 года федерацию возглавляет генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Георгий Фокин.

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