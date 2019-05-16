ПМЮФ-2019: юристы выступили за прецедентное право

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Встреча прошла в формате ток-шоу, во время которого сторонники и противники концепции провели три раунда дебатов. Экспертам предлагалось ответить на несколько вопросов: возможно ли внедрить в нашей стране прецедентное право и нужно ли это российской правовой системе? В каждом раунде свои позиции выражали двое оппонентов — члены академической среды и юристы, представлявшие две юрисдикции — континентального и общего права.

Профессор СПбГУ, академик РАН Юрий Толстой выступил на стороне противников доктрины. Он заметил, что сейчас правотворческую функцию выполняет Конституционный суд РФ, который может наложить вето на применение законов, противоречащих Конституции. Его решения отражаются в руководящих разъяснениях Пленума Верховного суда. Наделение судов правотворческой функцией в решениях по конкретным делам неизбежно ведет к формированию правового субъективизма.

Оппонентом академика стал его ученик, юрист, экс-председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов. Выступив в поддержку имплементации прецедента, он подчеркнул: «Акты судебного толкования в отрыве от конкретных дел мертвы». С точки зрения спикера, такие положения представляют собой мнение группы ученых, не основанное на многолетней судебной практике. Как рассказал юрист, формирование судебной практики Верховным судом сводится сегодня к принятию постановлений пленумов и это не способствует единству судебной практики.

В ходе дискуссии было высказано мнение, что прецедент естественен для человеческой природы и может выступать одним из источников права в континентальной системе.

Закон не может предусматривать всего.

Доцент СПбГУ Сергей Овсянников

Несмотря на то, что именно прецедент сегодня наиболее соответствует динамике времени и выступает источником реального правового знания, основой для нашей правовой традиции остается нормативный акт. «Он является более живой практической материей, от которой мы никогда не откажемся», — предположил юрист.

Сомодератор ток-шоу, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов подчеркнул, что одна из главных причин спора — отсутствие единого подхода к толкованию понятия «прецедент». Как найти решение вопроса, как истолковать и применить его в новом деле, как обосновать выбор — из этого состоит методология прецедентного права, которая, по словам Сергей Белова, в континентальной юрисдикции еще не сложилась.

Профессор СПбГУ Антон Рудоквас отметил, что смысл прецедентного права состоит в том, что судья должен учитывать сложившуюся судебную практику, а также — в случае отказа ей следовать — привести основания для иного, отличного от опыта рассмотрения похожих дел решения. «Такой подход создает свойственную данной юрисдикции правовую традицию и делает действующее право предсказуемым, что есть несомненное благо», — заключил спикер.

В дискуссии также приняли участие Игорь Рогов, заместитель исполнительного директора Фонда первого президента Республики Казахстан — Елбасы, специалист по исламскому банковскому праву СПбГУ Инесе Тенберга и заведующая кафедрой гражданского процесса Московской высшей школы социальных и экономических наук Мария Ерохова, советник юридической фирмы Dentons, президент Бруклинской школы права (в отставке) Николас Аллард и королевский адвокат, ведущий советник 3 Verulam Buildings Barristers Майкл Блэр.

По итогам дебатов зрители ток-шоу в формате онлайн-голосования могли дать собственный ответ на вопрос, полезна ли для континентального правопорядка обязательность прецедента. Большинство юристов (64 %) ответили положительно, с ними согласились 26 %, которые тем не менее не верят в возможность внедрения доктрины обязательности судебного прецедента. Бесполезной ее признали 2 % слушателей, а 7 % убеждены, что прецедент для нашей правовой традиции вреден.

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