Участники патриотического проекта «Земляки» завершили мотопробег

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 мая 2019, 17:30

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15 мая в Новороссийске (поселок Мысхако) завершился мотопробег длиною в 6 тысяч километров по маршруту Тюмень — Вытегра — Минск — Новороссийск, который проходил в рамках патриотического проекта «Земляки». Проект реализован при поддержке ООО «Газпром добыча Надым».

Встреча в Новороссийске с военнослужащими, призванными из Надымского района, завершила череду акций проекта «Земляки». Первой из них стала «Дорога к Победе» — повторение маршрута 368-й стрелковой дивизии от места формирования в Тюмени до линии фронта в Вытегре Вологодской области. На пути следования, при поддержке компаний «Газпром геологоразведка», «Газпром трансгаз Уфа» и «Газпром трансгаз Казань» прошли памятные митинги и встречи.

5 мая мотоциклисты присоединились к всероссийской акции «Вахта Памяти» в Псковской области. Надымчане подняли из земли останки троих бойцов. Всего по результатам «Вахты Памяти-2019» было перезахоронено 143 павших бойца. В Псковской области «Земляки» также приняли участие в общественных слушаниях, где положительно решился вопрос об установке памятного знака погибшим здесь воинам-ямальцам, павшим при обороне тех мест. Памятник будет установлен уже летом.

Следующей точкой в маршруте «Земляков» стал Бешенковичский район Витебской области в Беларуси. Там погиб и похоронен призванный из Надымского района Герой Советского Союза Анатолий Михайлович Зверев. Капсулу с землей из Надымского района участники мотопробега передали во время праздничного митинга 9 мая в городском поселке Бешенковичи. Из Беларуси участники проекта направились в Новороссийск.

О проекте «Земляки» расскажут в Надыме и на Ямале. Часть артефактов, найденных в ходе поисковых работ, отправится в музеи, в том числе на Бованенковском месторождении. «Земляки» также проведут серию тематических встреч со школьниками.

Проект «Земляки» призван увековечить память о сибиряках и их подвиге во времена Великой Отечественной войны. Проект при финансовой поддержке ООО «Газпром добыча Надым» воплощают в жизнь надымский поисковый отряд «Феникс», спортивно-технический клуб «Поршень» и активная молодежь Надымского района ЯНАО.

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для г. Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 15 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

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