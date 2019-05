Beata Szydło: Wojsko Polskie wraca na Sądecczyznę

Source: President of Poland in Polish

Inicjatywa, by do Nowego Sącza powróciło wojsko, została podjęta przez Towarzystwo Sądeczanin i znalazła szerokie poparcie wśród mieszkańców regionu – zebrano w tej sprawie 30 tys. podpisów. Wicepremier podkreśliła, że uchwałę w tej sprawie jednogłośnie poparł sejmik województwa małopolskiego.

Beata Szydło zaznaczyła, że rząd PiS od początku działa na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli. Jak dodała, wszystkie projekty modernizacji służb mundurowych, a także polityka migracyjna rządu na poziomie UE, były tym podyktowane.

Minister obrony narodowej podkreślił, że jeśli Wojsko Polskie ma być liczniejsze, to musi także wrócić do miejsc, w których wcześniej było, a które zostały przez wojsko opuszczone. Wojsko liczniejsze, dobrze uzbrojone w nowoczesny sprzęt, jest gwarancją także międzynarodowej pozycji naszego kraju – powiedział Mariusz Błaszczak.

MIL OSI