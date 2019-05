French News: A. Klishas a participé à la session de la SPFU “Le droit en tant qu’art de la guerre”

Source: Russie – Conseil de la fédération

Les participants ont discuté de diverses approches du concept de «droit», en particulier en tant que moyen de garder le monde.

Andrei Klishas Klishas, ​​président du comité du Conseil de la fédération chargé de la législation constitutionnelle et de l’édification de l’État, représentant de l’organe exécutif du territoire de Krasnoyarsk, a participé à l’une des sessions du neuvième forum juridique international de Saint-Pétersbourg «La loi en tant qu’art de la guerre»

La session était animée par Konstantin Dobrynin, secrétaire d’État, vice-président de la Chambre fédérale des avocats de la Fédération de Russie, et Anton Krasovsky, conseiller spécial pour les communications et les relations avec les médias.

Andrei Klishas et Konstantin DobryninLe Président de la Chambre fédérale des avocats de la Fédération de Russie, Yuri Pilipenko, Directeur scientifique de la Faculté de droit de l’École supérieure d’économie, Anton Ivanov et d’autres ont également pris part à l’événement, qui a permis de discuter des différentes approches de la notion de «droit», en particulier en tant que moyen de préserver le monde. «La droite est un instrument, et il deviendra un instrument de paix ou de guerre, cela dépend de vous et de moi», a déclaré Andrei Klishas lors de l’événement.

