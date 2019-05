French News: À la mémoire du professeur honoraire de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Vladimir Kolesov

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Toute l’activité scientifique et pédagogique de Vladimir Viktorovich Kolesov (1934-2019) était inextricablement liée à l’Université d’État de Léningrad (SPSU). En 1957, il a obtenu un diplôme en philologie et études russes du département de langue et littérature russes de l’Université d’État de Leningrad. À partir de 1962, il travailla au département de langue russe de l’Université d’État de Leningrad (Université d’État de Saint-Pétersbourg), dont l’équipe était dirigée de 1978 à 2006. Le professeur Kolesov possède un patrimoine scientifique de plus de 750 publications. Sa thèse de doctorat intitulée «Accentuation historique de la langue russe ancien», consacrée à l’histoire du stress russe, est toujours l’une des œuvres classiques auxquelles les historiens se réfèrent invariablement: la monographie de V. Kolesov intitulée «Phonétique historique de la langue russe» de 1980, longtemps déterminée la direction principale de la poursuite des recherches dans le domaine de la phonétique historique. De nombreuses découvertes et observations d’un érudit dans le domaine de l’ancienne langue russe ont été résumées dans les ouvrages Ancien langue littéraire russe (1989), Dialectologie russe (1990), Accentologie russe (2010) et d’autres, ainsi que dans de nombreux articles. a travaillé sur un sujet scientifique, qu’il a lui-même défini comme «la philosophie du mot russe». La monographie du même nom, publiée en 2002, avait une grande résonance scientifique: l’enseignement du professeur sur la mentalité de la langue russe, la compréhension du mot russe dans la tradition philosophique et spirituelle nationale trouvèrent une réponse dans un grand nombre d’études de scientifiques russes et étrangers. L’auteur lui-même a consacré à ce sujet 14 livres de linguophilosophie et deux manuels à l’intention des étudiants de 3e et 3e cycles: Vladimir Viktorovich a longtemps enseigné la grammaire historique de la langue russe, l’histoire de la langue littéraire russe, la grammaire comparée des langues slaves et des cours spéciaux sur des questions d’actualité linguistique. De nombreuses années d’expérience en matière de conférences sur l’histoire de la langue russe ont été résumées dans les manuels «Phonétique historique de la langue russe» (1980), «Histoire de la langue russe» (2004), «Grammaire historique de la langue russe» (2009), ainsi que dans d’autres qui ont été reproduits à plusieurs reprises. La contribution pédagogique de Vladimir Viktorovich Kolesov a été récompensée par un certain nombre de récompenses, notamment la médaille des vétérans du travail de l’URSS, la médaille de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg et la médaille de la Faculté de philologie. V. Kolesov a été lauréat de prix universitaires pour les meilleures œuvres scientifiques (1973; 1989; 1999) et pour compétences pédagogiques (1988). En 2018, il a reçu le titre de professeur honoraire de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg et restera à jamais gravé dans la mémoire des personnes qui ont connu Vladimir Viktorovich Kolesov. Funérailles – à 13h00. Pour plus d’informations, appelez le +7 (812) 238-08-42.

