French News: Amérique latine: un partenariat d’avenir

16/05/2019

La faction de l’Union conclut sa stratégie pour l’Amérique latine et les Caraïbes

Le groupe parlementaire CDU / CSU s’est engagé à renforcer la coopération politique et économique de l’Allemagne et de l’UE avec l’Amérique latine. Pour atteindre cet objectif, le groupe a maintenant adopté une stratégie.

“Vision 2030 – Un partenariat pour l’avenir” est le titre de la stratégie pour l’Amérique latine et les Caraïbes adoptée par le groupe parlementaire CDU / CSU. “Avec cette stratégie, nous voulons porter la coopération entre l’Allemagne, l’Europe et l’Amérique latine à un nouveau niveau”, a déclaré le porte-parole du groupe en matière de politique étrangère, Jürgen Hardt. “Nous partageons un intérêt commun pour la préservation et la consolidation de l’ordre international fondé sur des règles.” Cette tâche ne peut être remplie par un seul État ou une région, a déclaré Hardt. “Nombre de ces partenaires démocratiques sont situés en Amérique latine et dans les Caraïbes.” Il a déclaré qu’environ un milliard de personnes résidaient dans l’Union européenne et en Amérique latine, représentant environ 40% du produit intérieur brut mondial.

Renforcer les droits de l’homme

Le rapporteur du groupe parlementaire CDU / CSU pour l’Amérique latine, Andreas Nick, a souligné le souhait d’approfondir la coopération sur l’état de droit et les droits de l’homme. “Cela concerne en particulier les droits des peuples autochtones.”

Aborder les problèmes mondiaux

Le groupe de l’Union s’est engagé à mener à bien l’accord de libre-échange longtemps négocié entre l’UE et le Mercosur. Cela nécessite également une plus grande flexibilité de la part de l’UE, a déclaré Nick. “Au sein d’organisations internationales telles que les Nations Unies, le G20 et l’OCDE, nous avons l’intention de travailler encore plus étroitement avec nos partenaires à l’avenir.” Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons aborder des problèmes mondiaux tels que la lutte contre le changement climatique et une approche démocratique de la numérisation.

