French News: Beata Szydło: l’armée polonaise retourne à Sądecczyzna

Source: Président de la Pologne en polonais

L’initiative du retour de l’armée à Nowy Sącz a été prise par la société judiciaire et a recueilli un large soutien parmi les habitants de la région – 30 000 personnes ont été collectées à ce sujet. signatures. La vice-première ministre a souligné que la résolution dans cette affaire avait été unanimement appuyée par le sejmik de la voïvodie de Petite-Pologne et que Beata Szydło a souligné que le gouvernement PiS s’employait depuis le début à renforcer le sentiment de sécurité des citoyens. Elle a également dicté tous les projets de modernisation des services en uniforme, ainsi que la politique de migration du gouvernement au niveau de l’UE. Le ministre de la Défense nationale a souligné que pour que l’armée polonaise soit plus nombreuse, elle devait également retourner aux endroits où elle se trouvait auparavant et par l’armée abandonnée. Une armée plus nombreuse, bien équipée en équipements modernes, est également une garantie de la position internationale de notre pays – a déclaré Mariusz Błaszczak.

MILES DE L’AXE