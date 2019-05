French News: “Bénédiction de l’histoire allemande”

Source: CDU-CSU

Débat au Bundestag sur les 70 ans de la loi fondamentale. Le chef de la faction syndicale, Brinkhaus, a insisté sur la référence à Dieu dans la constitution: il ne s’agissait pas seulement de l’adhésion à la tradition chrétienne occidentale de l’Allemagne, la Loi fondamentale était aussi un rejet de la toute-puissance humaine.

Le président de la faction CDU / CSU Bundestag, Ralph Brinkhaus, a souligné devant le Bundestag l’importance des droits fondamentaux pour la liberté de chaque individu et s’est opposé aux ajouts précipités à la Loi fondamentale. En tant que “bénédiction de l’histoire allemande”, Alexander Dobrindt, responsable du groupe de pays de la CSU, de la loi fondamentale

Loi fondamentale contre omnipotence humaine

Lors du débat parlementaire sur le 70e anniversaire de la Loi fondamentale, Ralph Brinkhaus (CDU), président du groupe parlementaire CDU / CSU, a souligné la relation avec Dieu dans la constitution. Ce n’est pas simplement un engagement envers la tradition chrétienne-occidentale allemande. Au contraire, la référence à Dieu dans le préambule est aussi “un rejet de la toute-puissance humaine et en même temps une expression d’humilité envers la conscience qu’il est impossible de tout réguler”. La confiance que “toutes les choses ne sont pas entre nos mains aide à traverser les moments difficiles”, a déclaré Brinkhaus.

Notre constitution est intemporelle! Pourquoi est-il si populaire, explique le chef de la fraction

16 mai 2019

Débat au lieu de cérémonie

Avec le soutien de la faction de l’Union, le Bundestag avait décidé de célébrer le 70e anniversaire de la Loi fondamentale par un débat et non par une cérémonie. La loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, élaborée par le Conseil parlementaire, a été promulguée le 23 mai 1949 et est entrée en vigueur.

Dans son discours, Brinkhaus a également souligné que les droits fondamentaux inscrits dans la Loi fondamentale étaient principalement des droits de la défense contre l’État. La loi fondamentale ne veut pas créer la personne parfaite et ne la présuppose pas. “Au contraire, cela donne aux gens la possibilité de se développer en premier lieu tels qu’ils sont.” Cela reste d’actualité aujourd’hui, car il existe des tendances à imposer aux gens un certain comportement.

Quelques jours avant les élections européennes, Brinkhaus a également indiqué que le préambule de la loi fondamentale insiste sur l’intégration de l’Allemagne dans une Europe unie. Quiconque veut inverser cette implication ne se base pas simplement sur notre loi fondamentale. “Ceux qui exigent une voie spéciale allemande vont à l’encontre de l’esprit de notre constitution”, a déclaré Brinkhaus.

Allemagne partie de l’Europe

L’Allemagne s’était développée avec ou par le biais de la Loi fondamentale d’une manière qui dépassait de loin les espoirs des Allemands il ya 70 ans: “Réunies, respectées et reconnues dans la communauté des peuples, elles font partie d’une Europe commune structure sociale stable “, a déclaré le chef de groupe. Brinkhaus a également salué “la rareté et la frugalité” de la Loi fondamentale et s’est opposé à un “enrichissement des objectifs de l’État, voire des droits fondamentaux, impulsé par le Zeitgeist”. Il pense peu à vouloir mettre “tout et tout le monde” dans le rang constitutionnel.

Le Bundestag a appelé Brinkhaus à se montrer plus confiant, le Parlement étant le seul organe constitutionnel élu directement. “C’est le lieu du débat politique dans lequel nous cherchons ouvertement et de manière transparente la meilleure solution pour notre pays”, a déclaré le chef du groupe. Cela vaut également pour les accords internationaux, dans lesquels le Bundestag n’intervient souvent que dans la ratification à la toute fin.

La loi fondamentale a détruit les murs

Le président du groupe d’Etat CSU Alexander Dobrindt a qualifié la loi fondamentale dans le débat de “bénédiction de l’histoire allemande”. Il a rappelé que l’appel urgent visant à achever l’unité et la liberté de l’Allemagne donnait de l’espoir aux citoyens de l’Allemagne de l’Est. “Cette loi fondamentale a détruit les murs et rassemblé les gens.”

La loi #base ne limite personne. C'est une loi fondamentale pour tous les citoyens en Allemagne, quelle que soit leur croyance, leur origine, leur culture. Il demande aussi quelque chose. Répondre à cette attente est le point de départ d'une intégration réussie.

16 mai 2019

La loi fondamentale ne limite personne et est également compatible avec le principe de la culture allemande dirigeante. “C’est une loi fondamentale pour tous en Allemagne. Elle donne des droits et des privilèges, mais elle exige aussi quelque chose.” Ce principe est le point de départ d’une intégration réussie. “Célébrant aujourd’hui les 70 ans de la loi fondamentale, nous célébrons également le fait que la démocratie, la liberté d’expression et la dignité humaine sont plus fortes que la dictature, les barbelés et les ordres de tir”, a déclaré M. Dobrindt.

